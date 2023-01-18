Зрадник Бардаш назвав колишню дружину "нацисткою": саркастична відповідь Луни

Зрадник Юрій Бардаш у новому інтерв'ю принизив колишню дружину та сина за проукраїнську позицію, звинуватив їх у нацизмі. Однак навіть ця брехня та образа не зачепили Луну, вона саркастично відповіла ексобранцю.

Путініст Юрій Бардаш вкотре осоромився. Він втік в Росію, де дав нове інтерв'ю пропагандистці Лілії Абрамовій. Зрадник знову наговорив маячні, оббрехав рідних. Ба більше, звинувачення полетіли на адресу сина скандального продюсера.

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Бардаш назвав ексдружину "нацисткою"

У новій порції маячні Юрій заявив, що 6 років жив у шлюбі зі співачкою Луною (справжнє ім'я – Христина Герасимова) без любові. Також продюсер намагався маніпулювати їхнім 11-річним сином Георгієм, щоб змусити першу дружину покинути країну.

У мене був перший шлюб у повній нелюбові, тому моє серце стресостійке. Ми не спілкуємося взагалі. Я пишу: "Валіть звідти. Це на тобі стреси дитини. На твоїй упоротій патріотичності українській". Я пам'ятаю, як вона казала: "Я слов'янська принцеса". Ну так і де ти слов'янська принцеса, якщо ти – українська нацистка,

– цинічно заявив зрадник.

Також Бардаш звинуватив екскохану в тому, що син похабно малює Путіна. Навіть 11-річний Георгій розуміє, хто такий Путін, а його тато продовжує захоплюватися та вихваляти терориста.

Син – малолітка, який нічого не розуміє, але вже малює похабно Путіна,

– поскаржився путініст.

Луна відповіла на звинувачення в нацизмі

В інстаграм-сторіс Христина зазначила, що вже багато людей написали їй щодо нових скандальних висловлювань колишнього чоловіка-зрадника: "Багато хто пише мені з приводу цієї істоти. Ось додала скрін, щоб ви не турбувались про наше із сином ставлення до цього явища. Кажуть, що воно називає мене "українською нацисткою". Я плюсую цю ідею, такий хайп мені більше до вподоби, аніж хибні звинувачення у проросійській позиції".

Артистка додала, що їй спокійніше, коли Бардаш виїхав у Москву і не турбує сина.

Співчувати треба було б, якби воно залишилося в Україні. А так ми тільки раді, що воно далеко і не турбує Жоріка,

– написала Луна.



Реакція Луни на звинувачення Бардаша / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Що відомо про шлюб Юрія Бардаша та Христини Герасимової

Христина та Юрій одружилися у 2012 році. Тоді закохані жили в Лос-Анджелесі, де й народився їхній син Георгій. У червні 2018 році скандальний продюсер заявив, що дружина зрадила його з саунд-продюсером Олександром Волощуком. Тоді зізнався й у своїх зрадах. Згодом стало відомо, що подружжя розлучається.

У зрадника була ще одна дружина – Єлизавета, яка народила йому доньку. Жінка пішла від Бардаша після його антиукраїнських заяв.