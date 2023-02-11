Барбару Брильську хочуть вирізати з "Іронії долі": вона назвала росіян "проклятими людьми"

Польська акторка Барбара Брильська підтримала Лію Ахеджакову та порадила їй тікати з Росії. Вона назвала росіян "комуністами, проклятими Богом людьми". За ці слова зірку вже хочуть вирізати з фільму "Іронія долі", який зробив її відомою.

Російська акторка Лія Ахеджакова не приховує свою антивоєнну позицію та каже, що не пробачить росіянам війну, яку вони розв'язали проти України. За погляди, які суперечать політиці Кремля, її звільнили з театру "Современник", де вона грала 50 років.

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Навіть попри утиски 84-річна Лія Ахеджакова не хоче тікати з Росії. На це відреагувала Барбара Брильська, з якою вона ділила знімальний майданчик "Іронії долі".

У Росії Брильську хочуть вирізати з "Іронії долі"

Ліє, так тримати! Батьківщина, така батьківщина, її негідна. Звичайно, їй потрібно їхати. Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом люди. Їй потрібно їхати і боротися, як ми,

– порадила Барбара Брильська колезі.

Ця заява розлютила голову комітету держдуми Росії з розвитку суспільства Ольгу Занко. Депутатка з партії Путіна вирішила помститися Барбарі Брильській і через майже 50 років після прем'єри вирізати її з "Іронії долі".

Стерти без іронії. Для актора найстрашніше покарання – забуття. Актриса Брильська, яку колись любила вся країна, зробила свій вибір, назвавши своїх шанувальників "проклятими Богом людьми". Наша країна подарувала їй славу та пошану, але ми також легко можемо стерти цю актрису з "Іронії долі",

– написала Занко у своєму телеграмі.

Вона вигадала, що Брильську можна замінити путіністкою Валентиною Тализіною за допомогою нейромережі. Депутатка держдуми навіть склепала короткий ролик, де роль Наді нібито грає росіянка, якій "наплювати на всю Україну". Виглядає це недолуго, як і будь-що, за що беруться окупанти.

"Покажу, як може виглядати фільм без актриси завдяки нейромережі. Замінила її на Валентину Тализіну, яка роль Брильської в "Іронії" озвучувала від і до", – похвалилася Ольга Занко.

Нагадаємо, ще 2015 року зірка радянського кіно Барбара Брильська виступила проти Путіна. Він нібито "розірвав їй серце". "Він не правий, я це знаю. Чуєш мене, Володю? На коліно і по д*пі", – коментувала полька в інтерв'ю Каті Осадчій.