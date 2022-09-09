Звільнення Балаклії та Харківщини: як українські зірки реагують на деокупацію

Останніми днями на північно-східному кордоні України, на Харківщині, стрімко розвивається контрнаступ. Звільнені вже понад 20 населених пунктів, зокрема важливий вузловий центр Балаклія. Як артисти реагують на досягнення Збройних Сил України – читайте далі.

Наші воїни продовжують вражати своїми успіхами під час контрнаступу. Як повідомив 8 вересня Зеленський, з 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів території України. Зокрема головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що на Харківщині вдалось просунутись на 50 кілометрів окупованих територій. Зокрема Зеленський підтвердив, що звільнено Балаклію.

Цікаво Контрнаступ ЗСУ і все, що ви хотіли про нього знати, але боялися спитати

Промовисте відео, де військові чіпляють український прапор на одну з будівель міста, тупцяючись на російському "триколорі", розчулило мільйонів українців. Серед них – й українських артистів.

Андрій Бєдняков

"І так буде в кожному куточку нашої країни. Віримо!".

Ольга Сумська

"Нам дуже важко,але ми просуваємось вперед!", – повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. За останні кілька днів українські військові звільнили понад 1000 квадратних кілометрів наших земель!!! Наближаємо нашу перемогу! Злава ЗСУ!"

MamaRika

"Сльози щастя від подій останніх днів… Наші герої ведуть нас до перемоги! Безмежна шана і подяка! Слава ЗСУ!"

Марічка Падалко

"Дякуємо всім захисникам України і живим, і тим, що не дожили до цього моменту, але поклали своє єдине життя для визволення країни. Так хочеться вірити, що сюди більше не сунеться нога чужого солдата".

Настя Каменських

"Ми сильні та вільні, нас неможливо зламати. Слава нашим ЗСУ! Слава Україні!".

Юрій Горбунов

"Все повертається на свої місця!! Слава ЗСУ!!".