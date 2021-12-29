Бачив таке вперше: Сергій Бабкін освоїв новий вид спорту

Частково закрита Європа – не привід відмовлятися від літнього відпочинку, тим більше, що українцям відчинені двері до сонячної Туреччини. Нещодавно там побував співак Сергій Бабкін, а після повернення з курорту поділився, що навчився сапсерфінгу.

Влітку співак разом із сім'єю літав у турецький Бодрум. Відпустку він провів з користю - і відпочив, і новому навчився. На зйомках 11-го сезону шоу "Хто зверху?", що на "Новому каналі", він розповів про найкращі моменти відпочинку.

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Ми вперше з сім'єю відпочивали у Бодрумі. Цю частину Туреччини я ніколи не знав – там дуже гарно! Це як турецькі Мальдіви, – усміхнувся співак. – Ми літали на гідроплані з дітьми, і я навіть не міг повірити, що це Туреччина.

Відпустку сім'я Бабкіних більше любить проводити біля моря – музикант зізнається, що на відпочинок вони їздять "за водою". У Бодрумі вона прекрасна.



Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною в Бодрумі / Фото пресслужби

"Таку воду я вперше бачив, коли ми були в Італії – Сардинії. Тоді я просто був у шоці! Здавалося, що це якась картинка чи відео з ютубу! Так ось, таке ж відчуття у мене було в Туреччині, у Бодрумі", – зазначив Сергій Бабкін.

Артист встиг насолодитися не лише водою та пейзажами, а також освоїти новий вид спорту – сапсерфінг – і поринути під воду з маскою.

"Там є на що подивитись: і під водою, і над водою!" – запевнив артист.



Сергій Бабкін навчився сапсерфінгу у Бодрумі / Фото пресслужби