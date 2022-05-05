Бабкін випустив пісню "Победная", в якій послав Зеленського зробити на Росії "победную фоточку"

У березні Сергій Бабкін виїхав до Німеччини з дружиною і дітьми. За кордоном він дає благодійні концерти й пише нові хіти. Так, музикант презентував пісню "Победная". У ній він звернувся до "малого", в якому публіка впізнала Зеленського.

43-річний співак повернувся до жанру шансону, чим розчулив усіх своїх фанів. Соцмережі вибухнули коментарями, що сумували за таким Сергієм Бабкіним.

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Сергій Бабкін випустив пісню "Победная"

У новому треці артист заспівав про "малого", якого послав на Росію і попросив сипнути ціаніди в чашку верхівки, вбити царя, зрівняти з землею Красну площу. Бабкін звернувся до нього: "Малый на тебя надежда, малый. Нас таких, как ты, навалом, но ты один из тех редких нахалов, что не при каких делах не умрёт".

Так, фани впізнали у головному героєві Президента України Володимира Зеленського: "Так про Зеленого нашого".

Сергій Бабкін – Победная: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на новий хіт Бабкіна "Победная"

"Ну, нарешті той самий Бабкін повернувся! Сергію, нам тебе дуже не вистачало";

"Кінець 2000-х, мирний Херсон, концерти Бабкіна. Така сама атмосфера. Хоч пісня "на злобу дня", та виконання повертає в минулі приємні спогади і мимоволі забуваєш, що йде війна. Дякую, Сергію, за ці неймовірні відчуття";

"Серьога як у старі добрі заспівав. Шкода, що тільки через війну таке відбулося. Смерть ворогам";

"Ось що таке натхнення і колишній Бабкін, на якого ми так чекали. Ви повернулися з вашим фірмовим жанром. Сумувала страшно";

"Сильно! Харків у кожному слові";

"Стильний харківський меседж запоребрику. Слава Україні";

"Це хіт. Хітяра".

Текст пісні Сергія Бабкіна "Победная"

Эй Малый слётай в рашку на верхушку

Сыпни им крапаль цианида в чайную кружку

Запели опосля сего чаепития застольную фоточку

Мы всей братве черкнём накаточку на шмоточку.

Сделай на десерт групповую победную фоточку

Я своей девочке набью наколочку на попочку.

Эй Малый слётай

В рашку на верхушку

Вбей Буратинам гвоздички в макушки

Возьми наверно сразу трёхсоточки

Что бы вошли по самые глоточки

Даже не думай бро

бери сразу трёхсоточки.

Чтобы вошли пропагондонам по самые глоточки.

Малый ты же знаешь малый

Нам для счастья надо мало

Чтобы свет переломал хребты их планам наперёд

Малый на тебя Надежда малый

Нас таких как ты навалом

Но ты один из тех редких нахалов

Что не при каких делах не умрёт

Малый слётай в рашку на верхушку

Забей шпалером царя

В его царь-пушку

И шмаляни

В радиоактивный могильник

По шейку

И пусть разлагается там

Пока развеются фЕйки

В жопу чёрной дыры

В рак её маточной шейки

И пускай русофобы

Считают это

Грёбаным фЕйком.

Малый слётай в рашку на красную площадь

Сровняй пирамиду с землёй

И её фараоновы мощи

Дождись когда все ЧиКи

Взойдут на балкончик

Чтобы два раза не палить Казённый бетончик

Когда всё гнильё

Выйдет смотреть парад на балкончик

И ты всех одним накатом

Только прошу сними на телефончик.

Малый ты же знаешь малый

Донеси тем звериным оскалам

Что круг тоже может стать овалом

Когда суть с двух сторон подопрёт