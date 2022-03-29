Автомат мені не дали, – Женя Галич порушив мовчання і розповів, чим займається під час війни

Лідер гурту O.Torvald на час вторгнення Росії переїхав з Києва до Львова. Чоловік дає концерти та займається волонтерством. Каже, що вступити у лави військових йому не вдалось.

Чоловік зізнався, що не розповідав про своє життя впродовж останнього місяця через елементарну відсутність бажання. Проте зараз відчуває, що прийшов час. Він розповів, що його родина у відносній безпеці, а він сам намагається робити все, щоб бути корисним країні.

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Автомат мені не дали… І я (думаю, як і більшість чоловіків, в яких не вийшло призватися) відчуваю себе "не корисним". Картаю себе за те, що недостатньо роблю, не все виходить, як то кажуть "не при ділі". Та мій "комбат" сказав не вимахуватись і допомагати тим, чим можу,

– каже виконавець.



Женя Галич волонтерить у Львові / Фото з інстаграму співака

За його словами, він використовує усі свої зв'язки, навички, знайомства та медійність. Не завжди виходило, але дещо давало позитивні результати, каже Галич. Йому з друзями вдалось багато що купити, доставити, перевезти та розселити людей, перевести за кордон, зібрати чимало коштів та інше.

"Всі ми вчилися бути корисними. Помилялися, зневірювалися, опускалися руки, але як тільки вдавалося – загорялися знову! Особливо мотивує вдячність від хлопців із ЗСУ, ТрО та інших підрозділів, до яких доходять "ніштяки". Та мені здавалося, що постити результати – позерство! Але розумію, що це мотивує всіх допомагати і бути корисними, навіть якщо ви не зі зброєю", – додав виконавець і зазначив, що продовжить свою волонтерську роботу.



Женя Галич волонтерить для українських бійців / Фото з інстаграму співака

Зазначимо, що лідер O.Torvald дав вуличний концерт з Сашком Чемеровим на Площі Ринок у Львові в рамках міжнародного марафону Save Ukraine – #StopWar.