Співачка Авріл Лавін розійшлася з бойфрендом, заради якого кинула нареченого

Відома співачка Авріл Лавін розійшлася з репером Tyga, з яким вона зустрічалася кілька місяців. Нагадаємо, що саме заради нього зірка колись пішла від свого нареченого.

Причина розриву поки невідома. Зазначимо, що роман Авріл Лавін тривав недовго і розпочався після того, як вона кинула нареченого, музиканта Mod Sun.

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Джерела співачки повідомили ЗМІ, що Авріл вже декілька тижнів самотня. Рішення закінчити роман було їхнім спільним. Днями артистка повернулася зі свого гастрольного туру, а її колишній бойфренд продовжує писати пісні.

Цікаво, що пара залишилася у гарних стосунках, Лавін і Tyga не тримають образ одне на одного.



Авріл Лавін та репер Tyga / Фото з соцмереж

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Роман співачки та репера став публічним у лютому 2023 року. Тоді Авріл заскочили під час прогулянки з Tyga.

Тоді ж Лавін і розірвала стосунки зі своїм нареченим Mod Sun. Цікаво, що музикант дізнався про рішення коханої просто з новин.

Вже у березні виконавиця підтвердила стосунки з репером Tyga. Вона побувала з ним у Парижі на тижні моди. Під час заходу парочка не соромилася цілуватися та триматися за руки.

Нагадаємо, що минулого року канадська співачка Авріл Лавін показала кадри з фотосесії для глянцю Basic Magazine. На одній світлині знаменитість постала у білому жакеті від української дизайнерки Ельвіри Гасанової.