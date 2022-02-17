В атласній сукні: Настя Каменських зачарувала вечірнім образом

Співачка Настя Каменських отримала премію "Українська пісня року". Для виступу артистка обрала спокусливу атласну сукню бежевого кольору без рукавів.

Настя Каменських є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона постійно вражає не лише ефектними виступами, а й неймовірним вбранням.

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Сценічний look Насті Каменських

Для отримання премії артистка обрала елегантне та водночас дуже спокусливе вбрання. NK постала перед камерами в атласній сукні бежевого кольору. Вбрання не мало рукавів і гарно підкреслило пишний бюст Каменських.

Цього разу волосся виконавиця вклала у фірмові кучері з мокрим ефектом. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж з чорними стрілками та блискучими коричневими тінями на повіках, нюдовою матовою помадою на губах. Серед аксесуарів аутфіт довершили довгі сережки.



Настя Каменських в атласній сукні / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських в атласній сукні / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських в атласній сукні / Фото з інстаграму NK

У коментарях прихильники засипали звабливу співачку компліментами.

"Неперевершена!"

"Яка ви гарна!"

"Прекрасна, розкішна!"

"Красуня!"

"Така крута!"

Текст публікації Насті Каменських:

Я безмежно вдячна, що пісня "Почуття" торкнулась стількох сердець. І сподіваюсь, що кожного разу вона нагадує про неймовірно важливе – любов та щирість. Дякую за запрошення виконати "Почуття» на «Українській пісні року". І кожному слухачеві за вашу любов і підтримку.