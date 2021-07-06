Atlas Weekend 2021: кого ми почуємо у другий день фестивалю

Грандіозний фестиваль Atlas Weekend вже відгримів першим днем заходу і 6 липня гості події очікують не меншого "рейву" та емоцій від виконавців. Хто виступатиме на сценах фестивалю сьогодні – читайте далі.

Цілих 2 роки українські меломани очікували на головну подію літа – Atlas Weekend Friends Edition. Зважаючи на те, що через пандемію коронавірусу чимало американських та британських зірок не змогли прилетіти в Україну, публіку 6 липня розважатимуть українські та європейські зірки.

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Днем раніше, 5 липня, на шести сценах фестивалю виступили найкращі українські виконавці. Сьогодні, 6 липня, захід збере не меншу кількість талановитих артистів, які виступлять, як і вчора, майже в один і той самий час. Вхід на подію буде безплатним, лише потрібно попередньо зареєструватись на сайті.

Пропонуємо ознайомитись з лайн-апом другого дня фестивалю, аби знати, де виступатимуть ваші улюблені виконавці.

Лайн-ап Atlas Weekend – 6 липня

Main Stage

15:08 – Dside Band

15:13 – Dea

15:19 – Karta Svitu

15:30 – TamerlanAlena

15:43 – Gena Viter

15:53 – Marietta

16:02 – Міла Нітіч

16:15 – Сергій Мироненко

16:25 – Анна Трінчер

16:36 – Солоха

16:44 – М'ята

17:00 – Alyosha

17:15 – Nikita Lomakin

17:31 – TARABAROVA

17:48 – Dantes

18:03 – Zlata Ognevich

18:21 – ALEKSEEV

18:37 – Віталій Козловський

18:58 – Оля Цибульська

19:15 – Михайло Поплавський

19:30 – Lida Lee

19:43 – Melovin

20:00 – Воплі Відоплясова

20:22 – DOROFEEVA

20:52 – NK

21:31 – Mozgi

22:09 – Тіна Кароль

West Stage

15:15 – TELEPORT

16:15 – INGRET

17:30 – Скрябін & Юркеш

19:15 – СКАЙ

20:45 – Сергій Бабкін

East Stage

15:30 – VS

16:45 – KOSMOPOLIS

18:00 – Kozak System

19:45 – Друга Ріка

22:00 – трансляція футболу

North Stage

15:00 – Tim Bozhkov

16:00 – Incipience b2b B.Kind

17:00 – Desire

18:00 – Malyar

19:00 – HEYEM & GROOZIN

20:30 – STAGE ROCKERS

22:00 – PROBASS

Garden Stage

14:30 – Rhobodub

16:00 – GHETTO GHETTO

18:00 – ROMMEDAHL

20:00 – Anton Bykov

21:30 – DJ Gala

Electronic Stage

15:45 – OCRAN

17:00 – МАМАІЗ

18:30 – ТОНКА

20:00 – ЮЮ

21:30 – Constantine

Увесь розклад виступів взято із сайту Atlas Weekend