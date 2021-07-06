Atlas Weekend 2021: кого ми почуємо у другий день фестивалю

6 липня 2021 , 13:54
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Джерело:

24 канал

Грандіозний фестиваль Atlas Weekend вже відгримів першим днем заходу і 6 липня гості події очікують не меншого "рейву" та емоцій від виконавців. Хто виступатиме на сценах фестивалю сьогодні – читайте далі.

Цілих 2 роки українські меломани очікували на головну подію літа – Atlas Weekend Friends Edition. Зважаючи на те, що через пандемію коронавірусу чимало американських та британських зірок не змогли прилетіти в Україну, публіку 6 липня розважатимуть українські та європейські зірки.

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Днем раніше, 5 липня, на шести сценах фестивалю виступили найкращі українські виконавці. Сьогодні, 6 липня, захід збере не меншу кількість талановитих артистів, які виступлять, як і вчора, майже в один і той самий час. Вхід на подію буде безплатним, лише потрібно попередньо зареєструватись на сайті.

Пропонуємо ознайомитись з лайн-апом другого дня фестивалю, аби знати, де виступатимуть ваші улюблені виконавці.

Лайн-ап Atlas Weekend – 6 липня

Main Stage

  • 15:08 – Dside Band
  • 15:13 – Dea
  • 15:19 – Karta Svitu
  • 15:30 – TamerlanAlena
  • 15:43 – Gena Viter
  • 15:53 – Marietta
  • 16:02 – Міла Нітіч
  • 16:15 – Сергій Мироненко
  • 16:25 – Анна Трінчер
  • 16:36 – Солоха
  • 16:44 – М'ята
  • 17:00 – Alyosha
  • 17:15 – Nikita Lomakin
  • 17:31 – TARABAROVA
  • 17:48 – Dantes
  • 18:03 – Zlata Ognevich
  • 18:21 – ALEKSEEV
  • 18:37 – Віталій Козловський
  • 18:58 – Оля Цибульська
  • 19:15 – Михайло Поплавський
  • 19:30 – Lida Lee
  • 19:43 – Melovin
  • 20:00 – Воплі Відоплясова
  • 20:22 – DOROFEEVA
  • 20:52 – NK
  • 21:31 – Mozgi
  • 22:09 – Тіна Кароль

West Stage

  • 15:15 – TELEPORT
  • 16:15 – INGRET
  • 17:30 – Скрябін & Юркеш
  • 19:15 – СКАЙ
  • 20:45 – Сергій Бабкін

East Stage

  • 15:30 – VS
  • 16:45 – KOSMOPOLIS
  • 18:00 – Kozak System
  • 19:45 – Друга Ріка
  • 22:00 – трансляція футболу

North Stage

  • 15:00 – Tim Bozhkov
  • 16:00 – Incipience b2b B.Kind
  • 17:00 – Desire
  • 18:00 – Malyar
  • 19:00 – HEYEM & GROOZIN
  • 20:30 – STAGE ROCKERS
  • 22:00 – PROBASS

Garden Stage

  • 14:30 – Rhobodub
  • 16:00 – GHETTO GHETTO
  • 18:00 – ROMMEDAHL
  • 20:00 – Anton Bykov
  • 21:30 – DJ Gala

Electronic Stage

  • 15:45 – OCRAN
  • 17:00 – МАМАІЗ
  • 18:30 – ТОНКА
  • 20:00 – ЮЮ
  • 21:30 – Constantine

Увесь розклад виступів взято із сайту Atlas Weekend

Автор: Уляна Журба