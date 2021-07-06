Atlas Weekend 2021: кого ми почуємо у другий день фестивалю
Джерело:24 канал
Грандіозний фестиваль Atlas Weekend вже відгримів першим днем заходу і 6 липня гості події очікують не меншого "рейву" та емоцій від виконавців. Хто виступатиме на сценах фестивалю сьогодні – читайте далі.
Цілих 2 роки українські меломани очікували на головну подію літа – Atlas Weekend Friends Edition. Зважаючи на те, що через пандемію коронавірусу чимало американських та британських зірок не змогли прилетіти в Україну, публіку 6 липня розважатимуть українські та європейські зірки.
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Днем раніше, 5 липня, на шести сценах фестивалю виступили найкращі українські виконавці. Сьогодні, 6 липня, захід збере не меншу кількість талановитих артистів, які виступлять, як і вчора, майже в один і той самий час. Вхід на подію буде безплатним, лише потрібно попередньо зареєструватись на сайті.
Пропонуємо ознайомитись з лайн-апом другого дня фестивалю, аби знати, де виступатимуть ваші улюблені виконавці.
Лайн-ап Atlas Weekend – 6 липня
Main Stage
- 15:08 – Dside Band
- 15:13 – Dea
- 15:19 – Karta Svitu
- 15:30 – TamerlanAlena
- 15:43 – Gena Viter
- 15:53 – Marietta
- 16:02 – Міла Нітіч
- 16:15 – Сергій Мироненко
- 16:25 – Анна Трінчер
- 16:36 – Солоха
- 16:44 – М'ята
- 17:00 – Alyosha
- 17:15 – Nikita Lomakin
- 17:31 – TARABAROVA
- 17:48 – Dantes
- 18:03 – Zlata Ognevich
- 18:21 – ALEKSEEV
- 18:37 – Віталій Козловський
- 18:58 – Оля Цибульська
- 19:15 – Михайло Поплавський
- 19:30 – Lida Lee
- 19:43 – Melovin
- 20:00 – Воплі Відоплясова
- 20:22 – DOROFEEVA
- 20:52 – NK
- 21:31 – Mozgi
- 22:09 – Тіна Кароль
West Stage
- 15:15 – TELEPORT
- 16:15 – INGRET
- 17:30 – Скрябін & Юркеш
- 19:15 – СКАЙ
- 20:45 – Сергій Бабкін
East Stage
- 15:30 – VS
- 16:45 – KOSMOPOLIS
- 18:00 – Kozak System
- 19:45 – Друга Ріка
- 22:00 – трансляція футболу
North Stage
- 15:00 – Tim Bozhkov
- 16:00 – Incipience b2b B.Kind
- 17:00 – Desire
- 18:00 – Malyar
- 19:00 – HEYEM & GROOZIN
- 20:30 – STAGE ROCKERS
- 22:00 – PROBASS
Garden Stage
- 14:30 – Rhobodub
- 16:00 – GHETTO GHETTO
- 18:00 – ROMMEDAHL
- 20:00 – Anton Bykov
- 21:30 – DJ Gala
Electronic Stage
- 15:45 – OCRAN
- 17:00 – МАМАІЗ
- 18:30 – ТОНКА
- 20:00 – ЮЮ
- 21:30 – Constantine
Увесь розклад виступів взято із сайту Atlas Weekend