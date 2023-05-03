"Зворотній відлік розпочато": зірки висловлюють захват від "атаки" на Кремль

Росіяни повідомили, що у ніч на 3 травня "українські дрони" атакували Кремль. І поки влада запевняє, що Україна до цього зовсім не причетна, зірки вже реагують жартами на цю "атаку". Стільки радості від зірок давно не було.

У соцмережах зірки почали публікували жартівливі сторіс про "атаку" на Кремль. 24 Канал зібрав реакції зірок, які не змогли стримати радості від такої новини.

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Сергій Притула

Одним із перших про це запостив волонтер та колишній ведучий Сергій Притула. Він написав, що це українці ще нічого не починали. "Сасєді, што с ліцом;)))?", – жартівливо додав волонтер.

Катерина Осадча

Відома телеведуча також повеселила українців своєю реакцією на "атаку" Кремля. Вона написала, що трибуни для нас вже готові. "Зворотній відлік розпочато! Дякуємо всім причетним!", – зазначила Осадча.

Юрій Горбунов

Чоловік Осадчої та відомий телеведучий Юрій Горбунов теж запостив відео з "атаки" в Кремлі. Він заявив, що "приціл взятий правильно". На думку артиста, далі буде, тож він закликав шанувальників чекати.

Маша Єфросиніна

Телеведуча запостила сторіс з задоволеним обличчям та запропонувала читачам долучитися до обговорення цієї події.

Народ! В кого які думки з приводу того, що безпілотник влучив в кремлівську резиденції бункерної зал*пи? Нам треба розбивати палатки в укриттях чи це початок їхнього кінця,

– запитала Єфросиніна.



Маша Єфросиніна відреагувала на "атаку" Кремля / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Христина Решетник

Блогерка та дружина зіркового ведучого Григорія Решетника теж зраділа з цієї новини. Вона поширила мем про "еволюцію кремлівської риторики".

Момент прильоту по Кремлю… Станом на 24.02.2022 "Київ за три дні", станом на 3.05.2023 "Путін не постраждав",

– зазначила вона в сторіс.



Христина Решетник відреагувала на "атаку" Кремля / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Ектор Хіменес-Браво

Зірковий кухар теж не оминув цієї теми. В Інстаграмі він запостив відео з “атаки” Кремля та написав, що сьогодні мережею ширяться дуже гарні відео.



Ектор відреагував на "атаку" Кремля / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Женя Галич

Соліст гурту O’Torvald не лише поділився з підписниками цією подією, а й нагадав, що потрібно не забувати донатити на ЗСУ. Він спитав, чи хочуть українці ще більше спаленої р*сні, і додав лінк для донату.



Женя Галич відреагував на "атаку" Кремля / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Інші українські артисти теж відреагували на "атаку" на Кремль. У своїх соцмережах вони опублікувлаи фото чи перепостили відео про цю грандіозну подію.

Як українські артисти "атаку" Кремля / Фото з інстаграм-сторіс

Що відомо про цю подію в Росії: коротко