Від страху закривала дитину собою, – зірки з болем та злістю реагують на нічну атаку Києва дрона

Вночі 28 травня росіяни вирішили "привітати" Київ з Днем міста та вчинили цинічну атаку дронами на столицю. На щастя, героїчні сили ЗСУ збили майже всі ворожі БпЛА. Зірки у мережах дякують ППО та розповідають, що відчували під час нічної атаки.

Це була наймасованіша атака дронами з початку повномасштабного вторгнення. Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.

До теми 54 дрони та вибухи в Києві і Житомирі: все про наймасштабнішу атаку "Шахедами"

24 Канал зібрав реакції артистів через ракетну атаку на День Києва (вночі 28 травня). Зірки дякують ППО за неймовірну роботу та зізнаються, що це було дуже страшно.

Світлана Тарабарова

Співачка зранку подякувала ЗСУ за те, що її сім’я прокинулася цілою. За її словами, сьогодні було дуже складно.

Як передати стан, коли ти буквально від страху закриваєш дитину своїм тілом? Ніяк. Злість вже не прокидається навіть, вона не засинає… Будемо працювати ще більше. Тримайтеся,

– написала Тарабарова.



Світлана Тарабарова відреагувала на атаку Києва / Фото з її інстаграм-сторіс

Володимир Дантес

Співак, схоже, провів цю ніч з своєю новою коханою Дашою Кацуріною. Він розповів, як вони вночі з дітьми пережили масовану атаку.

Ніч. Даша, Іван (1,9 років) і я. 4 години вибухи. Я “обісрався”, бо вперше малі поруч при вибухах… З днем Києва,

– написав артист.

Дантес, крім того, ще й пожартував про сина Кацуріної. "Іван обісраний, бо може собі дозволити таку поведінку, спить. Даша, судячи з усього, нас буде мити", – додав Володимир.



Володимир Дантес відреагував на атаку Києва / Фото з її інстаграм-сторіс

Григорій Решетник

Ведучий зізнався, що спочатку не думав спускатися в укриття, вони з дружиною просто перенесли сонних дітей в коридор.

Але потім вирішили, що краще піти в укриття – так спокійніше для нас і тихіше для хлопців. Бережіть себе, близьких і рідних. Та дотримуйтесь правил безпеки,

– попросив Решетник.

Шоумен додав, що цими атаками українців не залякати та не зламати, ми вже стільки всього пройшли та витримали, що точно знаємо, що переможемо.

Анна Саліванчук

Акторка розповіла про нічну атаку у пості з привітанням Києва з Днем міста. Зірка розповіла, що тривога тривала 5 годин, всі були в укритті та не спали.

Мій молодший разом з бабусею у лікарні слухав вибухи всю ніч, і з крапельницею, весь час були в укритті та не спали… А я спала, і нічого не чула, бо до цього, не спала вже тиждень і була дуже втомлена!,

– написала Саліванчук.

Артистка також привітала киян зі святом та попросила всх триматися. "Ці с*ки скоро за все заплатять", – впевнена Анна.



Анна Саліванчук відреагувала на атаку Києва / Фото з її інстаграм-сторіс

Інші українські артисти теж відреагували на нічну ракетну атаку 28 травня. У своїх соцмережах вони опублікували сторіс з подякою ППО та кажуть, що так Росія "вітала" Київ з Днем міста.

Як українські артисти реагують на нічну атаку / Фото з інстаграм-сторіс

Масована атака дронами 28 травня: що відомо