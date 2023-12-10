Артема Пивоварова звинуватили, що він "забагато" говорить про Україну: різка відповідь артиста

Артем Пивоваров активно гастролює з благодійними концертами в Україні та світі. Кошти, зібрані з виступів, він відправляє на допомогу ЗСУ. Днями одна з відвідувачок концерту звинуватила виконавця в тому, що він "забагато" говорить про Україну. Це обурило співака.

Тож він відповів на цей хейтерський коментар. Артем підкреслив, що ніколи не перестане висвітлювати інформацію про Україну та велику війну і закликав всіх, кому це не подобається, не відвідувати його концерти.

Важливо Ми чуємо вибухи, – Артем Пивоваров терміново скасував концерти в Дубліні

Артем Пивоваров відповів хейтерам

Артист опублікував відео, де відповів на критику однієї з відвідувачок концерту, яка зазначила, що Артем нібито під час виступів висловлює багато непотрібних розмірковувань і проповідей про Україну. Виконавець наголосив на своїй відданості країні. Він підкреслив, що не припинить говорити про повномасштабну війну та злочини росіян.

Немає приводів не говорити про Україну. Тому всі, хто говорять, що я не маю цього робити, мені начхати. Я буду про це говорити, тому що для мене це важливо,

– наголосив Пивоваров.

Співак зауважив, що людям, які дотримуються протилежних поглядів, не місце на його концертах.

"Якщо вам не подобається, вийдіть із залу. Я поверну кошти за квиток, якщо вам не подобається, коли я говорю про свою країну. Для мене це важливо. Це моя місія сьогодні", – зазначив артист.

Реакція мережі

У коментарях під відео фанти підтримали позицію Артема і подякували йому за допомогу та підтримку ЗСУ.