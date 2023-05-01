Пісня вже на репіті: Артем Пивоваров підкорює мережу треком "Очі" в дуеті з Quest Pistols

Артем Пивоваров продовжує працювати над культурним проєктом "Твої вірші, мої ноти". 1 травня в нього відбулася прем'єра в дуеті з гуртом Quest Pistols – пісня "Очі" на вірш Григорія Чупринки.

В основу пісні "Очі" лягла любовна лірика "Глянь їй в очі" – вірш, в якому Григорій Чупринка майстерно порівнює зовнішність та почуття людини з красою природи.

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Артем Пивоваров презентував трек "Очі" в дуеті з Quest Pistols

Григорій Чупринка, як на мене, – один з найромантичніших поетів свого часу. Він оригінально мислив, що вирізняло його з-поміж інших, вмів мальовничо й метафорично характеризувати ті чи інші події у стосунках. Пісня "Очі" має простий і зрозумілий сенс. Іноді, зустрівши когось, нам навіть не потрібно нічого казати. Достатньо глянути одне одному в очі, щоб зрозуміти все без слів,

– прокоментував Артем Пивоваров.

Учасник Quest Pistols Микита Горюк (Бампер) каже, що долучитися до проєкту "Твої вірші, мої ноти" – "це нібито доторкнутись до вічного й відчути голоси та побачити світ незабутих предків". Вони навіть випустили ефектний чорно-білий кліп, який, щоправда, знімали кожен окремо.

Артем Пивоваров, Quest Pistols – Очі: дивіться відео онлайн

У коментарях пишуть, що це об'єднання двох найкращих артистів різних часів:

"Це підпал. Колись, у підлітковому віці, Quest Pistols були для мене найкращі, а зараз, як познайомилась з творчістю Артема, став і він. І тут цей дует разом, у саме серденько, найкращі";

"Неочікуваний дует, мої улюблені артисти. Пісня вийшла надзвичайна";

"Захоплююся тим, як вірші, яким вже десятки років, можуть звучати ось так! Сучасно, драйвово, романтично! Вітаю з прем'єрою, талановиті люди нашої країни";

"Невже можна робити настільки кайфовий та якісний продукт? Як тобі це вдається? Це прекрасно! Пісня вже на репіті, а текст повністю вивчений. Пишаюсь! Проєкт – найкращий з кращих";

"Це любов з перших секунд".

Нагадаємо, гурт Quest Pistols, який розпався 2016 року, повернувся у шоу-бізнес після липневого благодійного туру на підтримку України. На концерті у Варшаві хлопці вперше заспівали свій найпопулярніший хіт "Ты так красива" українською мовою, а у грудні 2022 року відбувся її офіційний реліз – "Ти неймовірна".

У березні 2023 року гурт переклав трек "Я твій наркотик" на українську та до дрібниць повторив кліп 13-річної давнини.

що– авторський культурний проєкт Артема Пивоварова, створений для популяризації та підтримки української культури, поетів і письменників через призму музики. Це пісні на твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Старицького, Павла Тичини та інших видатних українських поетів.