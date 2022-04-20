Arm Ukraine Now: знаменитості долучаються до світового флешмобу на підтримку армії

Світом поширюється глобальний флешмоб Arm Ukraine Now. До нього долучаються усі, хто підтримує Україну.

Увесь світ підтримує Україну. Про це свідчить і новий глобальний флешмоб Arm Ukraine Now.

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Світовий флешмоб на підтримку армії Arm Ukraine Now

Знаменитості та просто люди, що підтримують Україну, закликають озброїти нашу державу. Адже українським військовим не вистачає важкої зброї, щоб боронитися від ворога.

Флешмоб Arm Ukraine Now запустили 15 квітня ряд українських організацій з різних країн світу. До нього вже долучаються люди з України, США, Польщі, Німеччини, Великої Британії та інших країн.

Серед цих людей є й знаменитості:

номінантка на премію "Оскар" Віра Фарміга,

вокаліст і засновник американського гурту "Gogol Bordello" Євген Гудзь,

голівудська акторка Іванна Сахно,

модель Аліна Байкова,

українська співачка Руслана Лижичко,

Аліна Паш,

"KAZKA" та інші.

Зірки, що підтримали Україну / Фото з фейсбуку Генштабу ЗСУ та інстаграму

Як долучитися до флешмобу

Зірки закликають доєднуватися до флешмобу та підтримувати Україну. Щоб долучитися до нього, потрібно: