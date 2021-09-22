На Аріану Гранде напали з ножем: зірка звернулась до суду
Джерело:TMZ
Американська співачка Аріана Гранде поскаржилась на рівень своєї безпеки. На початку вересня на зірку напали з ножем та погрожували їй. Артистка вже звернулась до суду.
Відома американська співачка Аріана Гранде постраждала через сталкера, який її переслідував. Про це стало відомо з судових документів, доступ до яких згодом отримала преса.
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Напали на Аріану Гранде
Близько 7 місяців 23-річний Аарон Браун переслідував виконавицю. Та 9 вересня він увірвався до її дому з мисливським ножем.
Охоронці Аріани намагалися попросити чоловіка піти з будинку, однак він став агресивним і почав погрожувати артистці вбивством.
Гранде звернулась до суду, щоб отримати заборонний припис наближатися кривднику до неї.
Я хочу бути в безпеці. Також хочу, щоб моя родина була в безпеці. Я боюся, що без заборонного припису містер Браун продовжить приходити до мене додому і намагатиметься заподіяти фізичну шкоду мені або членам моєї родини,
– повідомила знаменитість.
Працівник поліції також звернувся до суду. У заяві вказано, що його непокоїть, що Брауна можуть звільнити з в'язниці й він зможе знову переслідувати співачку.
Які зірки страждали від нападів незнайомців
- Українська співачка Злата Огнєвіч у 2019 році зізналась, що її довгий час переслідували, а згодом напали біля будинку.
- Артистка Христина Соловій стала жертвою кіберзловмисника – він постійно писав їй у мережах, а також скуповував квитки на концерти.