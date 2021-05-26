Аріана Гранде показала перші фото з таємного весілля

Кілька тижнів тому стало відомо, що співачка Аріана Гранде таємно вийшла заміж за коханого Далтона Гомеса. Зірка нарешті підтвердила чутки та показала перші фото з розкішного весілля.

Пів години тому 27-річна американська співачка Аріана Гранде опублікувала перші фото з таємного весілля та оголосила дату церемонії. Вона офіційно стала дружиною агента з елітної нерухомості Далтона Гомеса 15 травня 2021 року!

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Зворушливі весільні фото підтвердили інформацію інсайдерів про те, що весілля знаменитості було скромним. Закохані обмінялися обітницями та влаштували романтичну фотосесію просто у вітальні будинку Аріани Гранде в Монтесіто, штат Каліфорнія. Маєток вони прикрасили живими квітами та десятками свічок.

Люблю тебе так сильно. Мільйон разів,

– лаконічно прокоментувала Аріана Гранде.

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Весільний образ Аріани Гранде

Зіркову наречену готувала ціла команда стилістів і візажистів. Весільну сукню Аріані Гранде пошила знаменита американська модельєрка Вера Вонг. Це лаконічна приталена сукню з шовку. Ніжне вбрання без бретелей, з оголеною спиною зі смужкою від бюстгальтера та розрізом ззаду розкішно підкреслило витончену фігуру співачки. Весільний образ вона довершила сережками з перлами і діамантами та короткою фатою.

Навіть на інтимну церемонію артистка підібрала білі туфлі на височезній платформі та підборах. Візажисти зробили Аріані Гранде бездоганний макіяж з фірмовими стрілками, нюдовою помадою і тінями, а стилісти склали волосся у високий хвіст з локонами.

Фани так чекали на весільні фото Аріани Гранде, що всього за годину засипали кожен її допис майже 10 мільйонами лайків. Додамо, наприкінці грудня минулого року стало відомо, що бойфренд освідчився коханій після року стосунків. Він зробив пропозицію Гранде з каблучкою з діамантом і перлиною за 350 тисяч доларів!