Переможець литовського "Голосу країни" у фіналі шоу розгорнув прапор України і розплакався

2 травня 2023, 10:51
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Джерело:

15 minlt

Співак з Нігерії Аняня Удогво, який тривалий час жив в Україні, переміг на литовському шоу The Voice. У фіналі артист не забув про Україну та навіть розгорнув наш прапор на сцені у Литві.

Нагадаємо, що колись Аняня Удогво брав участь в українському "Голосі країни". Музикант, який жив у нашій державі до повномасштабного вторгнення, подякував, що Литва допомагає україням.

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Як нагороду Удогво вручили 15 тисяч євро та контракт з компанією Universal Music Group.

Він наголосив, що підтримка литовців зворушила його. "Я дякую Богу і своїй родині. І, звісно, ​​я дякую народу Литви за підтримку – не лише мою, а й усієї України. Ми переможемо", – сказав Аняня на шоу.


Аняня Удогво на литовському "Голосі країни" / Фото 15minlt

Додамо, що у фіналі литовського шоу The Voice Аняня прийшов з українським прапором, який розгортав перед публікою. Стягом він обгорнув свого сина. Також виконавець не стримував емоцій та плакав.


Аняня Удогво на литовському The Voice / Фото: instagram.com/15minlt

Що відомо про перебування Ананя Удогво в Україні

  • Нігерієць приїхав до України навчатися на хірурга. Аняня провчився шість років в Одеському медичному університеті, потім працював два роки хірургом.
  • Однак в Україні музикант відкрив у собі творчі здібності. Зокрема, він взяв участь у шостому сезоні "Голосу країни".
  • На "сліпих прослуховуваннях" співак виконав трек під назвою Writing's On The Wall та потрапив до команди Святослава Вакарчука. Він дійшов до чвертьфіналу "Голосу країни" та вилетів на етапі "нокаутів".
  • Крім того, він був бек-вокалістом гурту TVORCHI і співака MONATIK.
Автор: Марія Бондар