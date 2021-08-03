Президент – це теж певна роль: Антоніо Лукіч розповів, чи розцінює Зеленського як актора

Український актор та режисер Антоніо Лукіч зізнався, що не бачив фільми за участю чинного Президента України Володимира Зеленського, але цікавився ним, коли той ще був у КВК. Зараз він звертає увагу на його політичну роль, аніж на минулу творчість.

"Дистанції не відчувалось", – Лукіч про зустріч з Зеленським

Антоніо Лукіч поділився, що не бачив ані "Сватів", виробниками яких була команда Зеленського "Студія Квартал 95", ані інші фільми за участю самого Зеленського.

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Я, ти, ВІН, вона" – не дивився. Але знаю, що це найбільш касовий. Мені Зеленський подобався за часів КВК. Але це ще в далекі 90-ті… Як актора його не бачив. Але, в принципі, якщо ставитися до життя як гру, кожен з нас в житті відіграє якусь роль… Президент – це теж певна роль, аналізувати є сенс вже якісь великі ролі, які він грає,

– прокоментував Лукіч.

Режисер нового фільму "Люксембург, Люксембург" поділився, що одного разу Зеленський запрошував його та продюсера Володимира Яценка на зустріч з кіноіндустрією в Офісі Президента. Сталось це близько місяця тому. Лукічу здалось, що Володимир Зеленський був дуже втомленим, але дистанції між ним та собою він не відчував, оскільки глава держави використовував сленг і було зрозуміло, про що йде мова.

"Обговорили проблеми кіноіндустрії, кіновиробництва… Говорилося про підтримку кінофестивалів: Одеського, Молодість і Docudays. Говорилося про систему підтримки, наскільки держава повинна була вкладати в культуру. Мені там слово не дали, але я і не просив. Я чесно був на своїй хвилі тоді, я погано запаркувався десь дуже далеко на Банковій, трохи підібгав там чийсь Сitroen", – віджартувався Лукіч.

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