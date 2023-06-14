Може бути в полоні росіян: брат соліста Quest Pistols Антона Савлєпова зник безвісти

Соліст гурту Quest Pistols Антон Савлєпов повідомив, що його брат Сергій Строєв вже більше року вважається зниклим безвісти. Артист припускає, що він, як і тисячі інших цивільних, потрапив до російського полону.

Деталями артист поділився у відеозверненні, яке опублікували на каналі KefirchikTV у ТікТок. Водночас зазначимо, що на офіційній сторінці Савлєпова в Інстаграмі цього відео поки немає.

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Брат Антона Савлєпова пропав безвісти

Співак поділився, що вже рік його брат Сергій Строєв теж вважається зниклим безвісти і він до цього часу нічого про нього не чув.

Ця сумна трагічна історія торкнулася і моєї сім'ї. Ми вже більше року нічого не чули про Сергія. Так, мій брат, цивільний полонений. Такий самий, як і багато-багато інших наших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором,

– заявив Савлєпов.

Артист привернув увагу до питання обміну цивільними полоненими. Адже Антон Савлєпов сам він родом з Харківщини, яка була окупована на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Музикант наголосив, що звичайні люди виходили на мітинги проти російських окупантів, за що ті тримали їх по підвалах, катували. За його словами, дехто повертався морально та фізично покаліченим, а про інших досі нічого не відомо.

"Полонених цивільних майже не обмінюють, вони рідко потрапляють у списки і за документами вони фактично навіть не полонені. Наші родичі, громадяни та патріоти просто зникли безвісти", – сказав Савлєпов.

До слова, днями співак Віталій Козловський повідомив, що йому прийшла повістка. Артист вже пройшов військово-лікарняну комісію. У соцмережі музикант показав фото, як заповнював документи у військкоматі.