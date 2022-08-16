Найцінніше, що у нас є – репутація, – "Антитіла" заснували благодійний фонд

Гурт "Антитіла" оголосив про початок роботи однойменного благодійного фонду. З 2014 року музиканти постійно допомагали військовим на фронті, зараз продовжують це робити й тепер кожен охочий матиме можливість долучитися до волонтерства й переглянути всі звіти.

Музиканти гурту "Антитіла" ще від початку війни на Донбасі допомагають українським захисникам. Вони постійно співпрацюють з різними організаціями, до допомоги долучається кожен охочий. Тепер артисти прагнуть, щоб їхня діяльність була офіційною, тому заснували благодійний фонд.

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Діяльність "Антитіл" з 2014 року та благодійний фонд

Волонтерська команда гурту завдяки сотням небайдужих людей з 2014 року зібрала, закупила, доставила та передала на фронт засобів військового і гуманітарного характеру на суму понад 30 мільйонів гривень.

З 24 лютого по 16 серпня 2022 року передали 150 тонн гуманітарних вантажів. Їх доставили на деокуповані та прифронтові території, для ЗСУ на передову передали десятки автомобілі, ще десятки відремонтували. Врятували сотні життів. Також "Антитіла" реалізували масштабний проєкт Ukraine Exist у штаб-квартирі ООН, забезпечили за цей час десятки підрозділів необхідною амуніцією, електронікою і медициною.

Все це завдяки спільноті друзів, які стали частиною нашого волонтерського руху, а також, завдячуючи довірі людей. Про багато що ми не встигали розповідати, але прийшов час. Від сьогодні наші волонтерські ініціативи, вся наша багаторічна діяльність трансформується. І відтепер відбуватиметься на одній єдиній платформі БФ "Антитіла". Ми створили й назвали фонд "Антитіла", адже найцінніше що у нас є – наша репутація,

– наголосили музиканти.

Тепер у благодійного фонду є сайт, де кожен може обрати цікавий для нього напрямок волонтерства і долучитися. За всіма новинами можна слідкувати й в інстаграмі.

"Ви можете бути на відстані, але бути поруч у важливий момент. Ми триматимемо й надалі в курсі подій та звітуватимемо щодо витрачених коштів й реалізованих проєктів. Про найцікавіші й найважливіші розкажемо згодом. Ми запрошуємо друзів і партнерів стати частиною нашої команди, теперішніх та майбутніх ініціатив. Дякуємо за довіру і продовжуємо працювати. Так переможемо!", – підсумували в колективі.



"Антитіла" заснували благодійний фонд / Фото з інстаграму гурту

"Антитіла" стали не першими українськими зірками, які оголосили про заснування благодійного фонду. Ведучийзі своїм фондом активно допомагає нашим захисникам у боротьбі з окупантами. Також благодійні фонди є в