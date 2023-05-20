Анна Саліванчук отримала орден "Честь Вітчизни": їй закидають, що нагорода куплена

Українську акторку та дружину нардепа від "Слуги народу" Анну Саліванчук нагородили україно-французьким орденом Королеви Анни. Вона похвалилася ним в інстаграмі, але в коментарях написали, що відзнака куплена.

Орден Королеви Анни "Честь Вітчизни" Анні Саліванчук вручили за сумлінне служіння Україні. Якщо акторка Наталка Денисенко зраділа, бо колега "стільки зробила для дитячих будинків", то підписники відреагували неоднозначно.

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Анна Саліванчук відповіла на критику за орден Королеви Анни

У коментарях зірці ситкому "Одного разу під Полтавою" закинули: "Зараз цими купленими нагородами вже нікого не здивуєш". Тож Анні Саліванчук довелося пояснювати, що міжнародним орденом її відзначили за творчу діяльність під час війни, за постійні збори коштів і донати, за допомогу дитячим будинкам. Про це нібито мало хто знає, адже акторка рідко висвітлювала свою благодійність у соцмережах.

Ви скажете що я такого робила, я скажу: робила багато творчих вечорів та збирала гроші і протягом всієї війни допомагала дитячим будинкам та притулкам для тварин. Дуже рідко висвітлювала це у своїх соцмережах, бо робила це не для того, щоб хизуватись, а для того, щоб були щасливі діти,

– пояснила Анна Саліванчук.

До речі, у додатку до ордена йдеться, що Анну Саліванчук нагородили за "щоденну високопрофесійну кропітку працю, підтримку економіки країни, надання благодійної допомоги у цей скрутний для країни час, високу національну гідність і сумлінне служіння на благо народу України".

Анна Саліванчук пояснила за орден / Фото з інстаграм-сторіс акторки