"Хоч би цензура була": Анна Неплях нарвалася на критику через купання у священному Йордані

Модель і блогерка Анна Неплях полетіла відпочити в Йорданії. Вона відвідала одне з Семи нових чудес світу – печерне місто Петра та скупалася у священній річці Йордан.

У річку Йордан Анна Неплях занурилася в білій сорочці з зображенням Хрещення Господнього. Як і належить, "Міс Україна Всесвіт 2021" зробила це без білизни, тож посвітила грудьми в культовому для християн місці й нарвалася на хейт.

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Анна Неплях скупалася у священній річці Йордан

Вода холодна під час купання у священній воді річки Йордан, але відчуття після фантастичні,

– прокоментувала Анна Неплях.

Анну Неплях розкритикували через сорочку й нецензурщину

Одні посміялися, що з води Анна Неплях вийшла "ого яка гаряча", а "чоловікам-туристам це дуже сподобалося". Однак дехто здивувався, що дівчина була зовсім без білизни: "А це сказали обов'язково без ліфчика заходити в Йордан чи хто як хоче?", а дехто взагалі звинуватив у хайпі.

"Я в шоці. Ви ото як всі сказилися, дівчата. Таке святе, а тут сорочка прозора. Ну хоч цензура якась була. А потім пишуть "не дивіться, заздріть мовчки" і так далі. І половина тут то чимось трясе, то світить. Більше нічого показати заради хайпу?" – обурилася одна з користувачок інстаграму.

"Міс Україна Всесвіт 2021" відповіла, що в підписниці проблеми зі сприйняттям тіла, об'єктивізацією та сексуалізацією, адже у таких сорочках і без білизни в Йордан занурюються всі туристи.

Якщо ви бачите в цьому хайп – це ваш рівень сприйняття. За правилами, під сорочкою взагалі нічого не повинно бути. Сорочка та, яка продається перед самим Йорданом, та безпосередньо призначена для купання,

– роз'яснила Анна Неплях.

Її підтримали і в коментарях: "Люди, цю сорочку купуєте там, і треба бути взагалі без білизни! Ви так реагуєте, ніби Аня взагалі гола туди пішла. Там всі так одягнуті".

Скриншот з інстаграму Анни Неплях