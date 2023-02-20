Був зациклений на грошах, – чоловік Анни Трінчер пояснив, чому вони підписали шлюбний договір
Джерело:GLOSTER FM
У вересні минулого року Анна Трінчер вийшла заміж за підприємця та блогера Олександра Волошина. Перед весіллям вони підписали шлюбний договір. Як з'ясувалося, юнак погодився, щоб догодити тещі.
В Олександра Волошина були напружені стосунки з мамою Анни Трінчер. Вона ображалася, що зять не запросив її на помпезне освідчення на парковці Retroville, бо на той час була в Іспанії. Тоді вона поставила доньку перед фактом – одружуйся, але підпиши шлюбний договір.
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Чому Трінчер і Волошин уклали шлюбний договір
Ми розписалися, Аня довго була в конфлікті з мамою. Мама Ані сказала: "Живіть скільки хочете, але тільки підпишіть шлюбний договір". Я такий думаю, ну без питань, мені від тебе нічого не треба, я тебе кохаю. Звичайно підпишемо, якщо мама так хоче. Потім у мене ця думка вкорінилася,
– пояснив Олександр Волошин.
Блогер каже, що "совдепія" думати, що шлюбний договір – це сигнал про швидке розставання. Вони з Анною Трінчер люблять одне одного й не хочуть розлучатися, але все ж перестрахувалися, як і просила теща.
"Ми це дуже довго обговорювали. Нічого не читав, нічого не знав, попросив юриста скласти договір, ми подивилися з Анею, чи все нас влаштовує. Ми дорослі люди, ми розуміємо, що все в житті може бути. Ти знаєш, що в тебе ніхто нічого не забере. І якщо ви будете розходитися, у вас все буде чітко. Не буде скандалів", – прокоментував чоловік Трінчер.
Анна Трінчер з Олександром Волошиним на весіллі / Фото з інстаграму блогерки
До речі, Діані Глостер Олександр Волошин заявив, що у шлюбі з Трінчер гроші хвилюють його найменше, адже до 25 років заробив стільки, що бідність йому не грозить.
Я був зациклений на грошах, але за останні два роки я заробив стільки грошей, що розумію, що на 10 років класного життя мені вистачить. І мені вистачить запустити будь-який бізнес. Я вже не боюся стати бідним,
– похвалився блогер.
"Я так рвуся заробляти більше, тому що зрозумів, наскільки це сильний інструмент. Я можу взяти собі керуючого за три тисячі доларів на місяць. Можу платити їй, а вона мене повністю розвантажить і буде керувати компанією", – додав він.
Щоправда, співачці доводиться випрошувати в чоловіка подарунки на Новий рік. Вона вмовляла його на новий iPhone, а сама купила годинник від люксового італійського бренду Versace. Він став третім у колекції Волошина.