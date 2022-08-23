Анна Трінчер з мамою і бабусею розчулила фанів переспівом легендарної "Пісні про рушник"

Українська співачка й блогерка Анна Трінчер переспівала легендарну "Пісню про рушник". Вона виконала композицію в дуеті з мамою та бабусею.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер переспівала "Пісню про рушник" Платона Майбороди на слова Андрія Малишка. Цей кавер вона представила до двох свят – Дня Прапора та Дня Незалежності.

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Анна Трінчер переспівала "Пісню про рушник"

Виконавиця заспівала "Рідна мати моя" з мамою та бабусею, продемонструвавши силу поколінь. Анна Трінчер зізналась, що саме вони надали їй любов до української пісні.

Ніколи не замислювались, що означає "сила роду"? Якщо дослівно по запиту "окей, гугл", це колосальний енергетичний ресурс, який накопичується усіма поколіннями предків. Скільки сили і впливу в цьому значенні…

– поділилась співачка.

"Я просто хочу, щоб з цього моменту сила вашого роду давала вам відчуття, що ви здатні на все! Саме так є у мене. Я дивлюсь в очі моєї ба і бачу там безмежну любов і прийняття, дивлюся в очі мами і бачу там повне розуміння, мудрість і віру. Заради цього вартує жити! І якою б сильною і незалежною я не була, для моєї мами я назавжди маленька доня", – додала вона.

Анна Трінчер – "Пісня про рушник" (Кавер feat. Ма&Ба): дивіться відео онлайн

У мережі шанувальники активно реагують на зворушливе відео та пісню: