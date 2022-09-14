Анна Трінчер готується до весілля: які зірки будуть на церемонії

Співачка Анна Трінчер 24 вересня виходить заміж за бізнесмена та блогера Олександра Волошина. Подружжя готується до церемонії, на якій будуть не лише рідні, а й зіркові колеги артистки.

Оскільки в країні війна, то закохані не організовуватимуть гучну вечірку з танцями та розвагами. Натомість розпишуться у РАЦСі та проведуть день з найріднішими.

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Наречена вже обрала весільну сукню, а також показала варіанти обручок, серед яких вона та Олександр оберуть один. Ймовірно, в них будуть різні обручки. Щодо сукні, то Анна отримала низку коментарів щодо кольору. Скоріш за все Трінчер вийде до нареченого у жовтій сукні й запевняє шанувальників, що не вірить у забобони.



Сукня Анни Трінчер / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Кого з зірок Анна Трінчер запросила на весілля

Акторка Наталка Денисенко повідомила, що отримала запрошення на розпис Анни та Олександра. Зірка з радістю розділить цей день з нареченими. Денисенко зізналася, що дуже любить такі свята, тому на кожну річницю шлюбу вона з чоловіком організовують весілля. Зазначимо, зараз коханий Наталки – Андрій Федінчик служить в ЗСУ, тому, ймовірно, на церемонії Трінчер і Волошина вона буде сама.



Анна Трінчер запросила на весілля Наталку Денисенко / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Запрошення на весілля вже отримала й бабуся співачки. Вона неймовірно щаслива за внучку і обов'язково буде на церемонії.