Анна Саліванчук про кризи в стосунках з чоловіком: "Стільки поганих слів наговорили"

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про свій темпераментний характер та кризи в стосунках з чоловіком. Вона зізналась, що через це звертається до психолога.

Українська акторка Анна Саліванчук дала інтерв'ю ще до війни, де відверто розповіла про стосунки з чоловіком. Як виявилось, їхню пару називають італійською.

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Анна Саліванчук про стосунки з чоловіком

Акторка зізналась, що часто свариться з чоловіком Олександром через дітей. Анна ставить виховання синів на перше місце. Однак після конфлікту вона першою йде на примирення.

Я не знаю, як далі йти гречку варити, якщо я посварилася з чоловіком. Я йому дзвоню і починаю розбиратися. Він каже: "У мене немає часу". Я кажу: "Ні, почекай, вислухай". І так потім сходимося до компромісу,

– поділилась зірка.

Через постійні сварки у подружжі траплялися серйозні кризи, вони навіть звертались до сімейного психолога. Як зазначила Анна Саліванчук, вона має складний характер.

"Я висновки роблю кожен день. Я можу вчити людей як стати хорошою мамою і дружиною. Теорія в мене люкс, а на практиці свій темперамент стримувати дуже важко. Навіть якщо я знаю, що так робити не можна".

Я не можу зупинитися, скільки тих поганих слів наговорили одне одному. потім миримось, все добре, все чудово. Наші всі друзі і хто поруч з нами завжди нас називають "італійська сімейка",

– зізналась вона.



Анна Саліванчук з сином / Фото з інстаграму Анни Саліванчук