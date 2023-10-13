Трагічна звістка з фронту: зірка "Кріпосної" розповіла про загибель близької людини на війні

Українська акторка Анна Сагайдачна поділилася сумною новиною. На війні у бою з окупантами загинув її рідний дядько. Йому не було й 50 років.

Дядько Анни Сагайдачної похований на Алеї Слави. Акторка поділилася спогадами та світлинами близької людини.

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На війні загинув дядько зірки "Кріпосної"

Захищаючи Україну, загинув рідний дядько Анни Сагайдачної. Чоловік був рідним братом мами знаменитості.

Єфремов Ігор Олександрович героїчно загинув в бою з окупантами 4 жовтня 2023 року. А за 3 тижні чоловік мав святкувати своє 50-річчя. Востаннє акторка бачилася з дядьком за три місяці до його загибелі.

Анна показала сімейне фото з дядьком, на якому той позує у військовій формі. Востаннє зірка бачилася з ним за три місяці до загибелі захисника.



Дядько Анни Сагайдачної / Фото з її інстаграму

Також Сагайдачна опублікувала відео з Алеї Слави, де поховані українські герої. Тепер серед них спочиває її близька людина.

Сьогодні 9 днів, як твоя душа полетіла в світи Героїв. Моєму сину 4 роки – я зроблю все можливе, щоби він памʼятав тебе і пишався своїм двоюрідним дідусем,

– зворушливо написала Анна.

Яким був дядько акторки

За словами акторки, її дядько боявся йти на війну, але на полі бою був найсміливішим.

Твій побратим розказав, що в штурмах ти йшов у першій двійці – ти нам цього не говорив… І ти повертався живим. Ти і твої побратими загинули від рук зрадника. Ти був доброю людиною і жив своє абсолютно просте життя,

– зазначила Анна.

Вона додала, що Ігоря Єфремова ховали всім містом, як справжнього Героя.