Сльози з перших секунд: Анна Різатдінова емоційно станцювала з Прохоровим на тлі руйнувань Києва
Джерело:Анна Різатдінова
Художня гімнастка Анна Різатдінова повернулася в Україну з Барселони і зняла соціальне відео, яке доводить до сліз. Вона станцювала на вулицях Києва з Сергієм Прохоровим, щоб передати наш біль і нагадати світу, що війна триває.
У парі з Сергієм Прохоровим Анна Різатдінова брала участь у "Танцях з зірками" чотири роки тому, а тепер станцювала на тлі руйнувань у Києві. В образах total black у лонгслівах вони показали чуттєвий перформанс, переплетений з кадрами війни. Відео під трек Zombie довело мережу до сліз.
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Різатдінова і Прохоров станцювали на тлі руйнувань Києва
Танець Різатдінової та Прохорова почався з серця Києва – Софійської площі, а де зараз спалена російська техніка, і чергувався з іншими символічними локаціями – "мостом Кличка", по якому влучили 10 жовтня, розтрощеним скляним бізнес-центром у Шевченківському районі. Відео – символ того, що як Київ вистояв перед російською агресією минулого року, так й інші міста України будуть звільнені.
Щодня на мою країну падають російські бомби, щодня помирають герої та українські діти,
– написала Анна Різатдінова.
Крім того, гімнастка нагадала, що світ живе ніби в паралельній реальності, адже росіяни приходять на трибуни тенісних кортів зі символікою війни, а їхні спортсмени братимуть участь у світових змаганнях з фехтування. Раніше олімпійська призерка вже засуджувала МОК за потурання російським і білоруським спортсменам.
Мета цього відео – нагадати світу, і, на жаль, деяким українцям, що війна триває і перемога дається ціною життів наших військових і мирних людей! Ми завжди маємо це пам'ятати! Нехай весь світ не забуває, хто саме бореться,
– емоційно висловилася Анна Різатдінова.
У коментарях написали, що відео Різатдінової та Прохорова доводить до сліз:
- "Це дуже сильно! Молодці. Сподіваюсь, що люди при перегляді цього танцю хоч трохи задумаються про ціну нашого сьогодення та майбутнього";
- "До мурашок, надзвичайно красиво";
- "До мурах. Перед очима пробігло все, що ми пережили і переживаємо досі. Дякую вам за танець, він прожитий кожною клітиною вашого тіла, кожен рух – це спільний біль кожного українця";
- "Робите велику справу! Ви воїн на своєму фронті";
- "З перших секунд тільки сльози. Дякую вам, Анно, за такий яскравий, але дуже сумний танок. Любимо вас як гімнастку і людину";
- "Гарно й сумно".