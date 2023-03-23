Сльози з перших секунд: Анна Різатдінова емоційно станцювала з Прохоровим на тлі руйнувань Києва

Художня гімнастка Анна Різатдінова повернулася в Україну з Барселони і зняла соціальне відео, яке доводить до сліз. Вона станцювала на вулицях Києва з Сергієм Прохоровим, щоб передати наш біль і нагадати світу, що війна триває.

У парі з Сергієм Прохоровим Анна Різатдінова брала участь у "Танцях з зірками" чотири роки тому, а тепер станцювала на тлі руйнувань у Києві. В образах total black у лонгслівах вони показали чуттєвий перформанс, переплетений з кадрами війни. Відео під трек Zombie довело мережу до сліз.

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Різатдінова і Прохоров станцювали на тлі руйнувань Києва

Танець Різатдінової та Прохорова почався з серця Києва – Софійської площі, а де зараз спалена російська техніка, і чергувався з іншими символічними локаціями – "мостом Кличка", по якому влучили 10 жовтня, розтрощеним скляним бізнес-центром у Шевченківському районі. Відео – символ того, що як Київ вистояв перед російською агресією минулого року, так й інші міста України будуть звільнені.

Щодня на мою країну падають російські бомби, щодня помирають герої та українські діти,

– написала Анна Різатдінова.

Крім того, гімнастка нагадала, що світ живе ніби в паралельній реальності, адже росіяни приходять на трибуни тенісних кортів зі символікою війни, а їхні спортсмени братимуть участь у світових змаганнях з фехтування. Раніше олімпійська призерка вже засуджувала МОК за потурання російським і білоруським спортсменам.

Мета цього відео – нагадати світу, і, на жаль, деяким українцям, що війна триває і перемога дається ціною життів наших військових і мирних людей! Ми завжди маємо це пам'ятати! Нехай весь світ не забуває, хто саме бореться,

– емоційно висловилася Анна Різатдінова.

У коментарях написали, що відео Різатдінової та Прохорова доводить до сліз: