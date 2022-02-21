Анна Неплях сходила на побачення в мінісукні від Louis Vuitton за 80 тисяч гривень

Новий бойфренд Анни Неплях повіз її на вікенд у Париж. На одне з побачень вони пішли в оперний театр Гарньє. Для культурного вечора "Міс Україна Всесвіт 2021" обрала мінісукню від Louis Vuitton за 80 тисяч гривень.

Паризьку оперу Анна Неплях називає своїм найулюбленішим місцем у Франції. Тож її таємничий бойфренд не пошкодував грошей на квитки в партер за 600 євро, а вона вбралась у кокетливу брендову сукню.

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Образ Анни Неплях у Louis Vuitton

На "Міс Україні Всесвіт 2021" двоколірна сукня від французького дому моди Louis Vuitton – білим верхом і темно-синім низом. Це вбрання до колін з А-силуетом, бантом на талії та блискавкою на спині. Його вартість на офіційному сайті становить 2 500 євро – 80 тисяч гривень!

Під вишукану мінісукню Анна Неплях підібрала босоніжки на шпильках з гострим носком і ланцюжками з перлів. Її образ довершила чорна сумка від люксового бренду та вечірній макіяж.

Анна Неплях у Парижі в Louis Vuitton / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт 2021"