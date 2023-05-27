"Намагалися дістати мене з машини": на акторку Анну Кошмал напали невідомі чоловіки

Акторка "Сватів" Анна Кошмал ледь не стала жертвою неадекватних чоловіків. Зірка розповіла, що в Києві на її машину напали двоє невідомих.

У Instagram-сторіс акторка поділилася моторошною історією. Вона поверталася додому за кермом авто, коли до неї причепилися двоє невідомих чоловіків.

До теми Аліна Байкова у футболці Fuck you Putin відвідала Каннський кінофестиваль: її обступили охоронці

Зловмисники вимагали, аби акторка вийшла з машини та погрожували їй. Однак, на щастя, поруч з'явилися свідки і Анна змогла втекти звідти.

Вчора пізно ввечері дорогою додому на мою машину напали двоє агресивних та неадекватних чоловіків. Кричали, намагалися вибити скло і дістати мене з машини,

– заявила Кошмал.

Анна додала, що її "застали" в Києві, один з них перекрив акторці дорогу своїм позашляховиком, щоб вона не могла проїхати.

"Сказати, що я злякалася – це нічого не сказати. Я все ж проїхала, бо з'явилися свідки, але довго не могла прийти до тями", – зізналася вона.



На Анну Кошмал напали невідомі / Скриншот з її інстаграм-сторіс

За її словами, ця ситуація дуже сильно вплинула на її самопочуття. Анна Кошмал зізнається, що після пережитого вона досі відчуває стрес.

Проте, тренування йоги все ж допомогло трошки полегшити внутрішній стан зірки. "Всі свої внутрішні проблеми та негативні емоції я приношу на килимок і там їх залишаю", – поділилася вона.

Нагадаємо, що акторка Анна Кошмал зіграла у серіалі "Свати" – вона виконала роль Жені (у 5 та 6 сезоні). На противагу іншим акторам, чимало з яких були з Росії, вона чи не єдина висловила проукраїнську позицію. Адже Кошмал народилась у Києві і досі там живе та працює.

Нещодавно в мережі з'явилась інформація, що "Сватів" продовжать знімати у Росії. Українку навіть запрошували на зйомки, проте вона відмовилась. Каже, що російських "Сватів" бути не може.