Як Анна Кошмал виглядала у підлітковому віці: архівні фото української акторки

Українська акторка, яка здобула популярність завдяки участі в серіалі "Свати", поділилася архівними фото зі своєї молодості. Вона показала, як виглядала у школі та в університеті.

Актриса виставила фото з 15 та 18 років. Як виявилось, вона колись змінювала імідж. Кошмал у підліткові роки була брюнеткою.

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Як Анна Кошмал виглядала в 15 років

На фото, яким поділилася зірка, можна побачити її під час якогось зі святкувань. Ймовірно, це був чийсь день народження. Тоді дівчина зробила макіяж зі стрілками та накрутила волосся. Вона постала в чорній футболці з яскраво-рожевим принтом, на якому був зображений відбиток руки.

Акторка зізналася, що підлітковий період для неї був цікавим, проте вона б не хотіла туди повертатись. Їй значно більше подобається йти далі та розвиватись.



Як Анна Кошмал виглядала у 15 років / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як Анна Кошмал виглядала в 18 років

Як виявилось, раніше зірка була брюнеткою. Вона опублікувала світлину, на якій позувала у білій сукні з серйозним обличчям та яскравим макіяжем з акцентними чорними стрілками та рожевими губами.



Як Анна Кошмал виглядала у 18 років / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, зірка поділилася, що зараз не фарбує волосся, тож її натуральний колір волосся – русявий.



Як Анна Кошмал виглядає тепер / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, вже цієї осені можна буде переглянути комедійний український серіал "Встигнути до 30". Головні ролі в ньому зіграли улюблениці глядачів – Дар'я Петрожицька та Анна Кошмал. До них також приєдналися харизматична Анастасія Остреїнова, яка має досвід роботи з голлівудськими акторами, та Дмитро Вівчарюк, з яким пов'язано безліч різноманітних ролей – від комічних до серйозних й історичних.

""Встигнути до 30" – серіал, насичений яскравим сучасним гумором, кумедними сюжетними лініями та, звичайно ж, романтичними почуттями, – поділилися у пресслужбі. Дехто зможе пожартувати та посміятися від душі, тоді як інші можуть зануритися у спогади й, можливо, переоцінити свій вже пройдений етап".