Тепер є тільки ми, – Анна з "Холостяка-11" прокоментувала стосунки з Михайлом

28 травня у пост-шоу 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" головний герой Михайло Заливако розсекретив, що після телевізійного фіналу залишився зі своєю обраницею Анною Богдан. Після цього дівчина оприлюднила декілька кадрів з коханим.

11 сезон "Холостяка" закінчився, проте обговорювання навколо нього не вщухають досі. Після пост-шоу в мережі вирують розмови навколо висловлювань дівчат, а також стосунків пари, яка склалася у фіналі.

До теми Життя після проєкту "Холостяк-11": як склалися стосунки Михайла Заливаки та Анни Богдан

Анна Богдан про стосунки з Михайлом Заливакою

Після того, як закохані нарешті розсекретили, що залишилися разом після фіналу, Анна одразу ж оприлюднила декілька романтичних кадрів з Михайлом.

Пара позувала у квартирі, яку орендує в Києві. В ефірі пост-шоу Заливако розповів, що вже через тиждень після фіналу вони почали жити разом. Чоловік переїхав з Харкова у столицю.

На світлинах, які поширила дівчина, вона та Михайло позували в коридорі перед дзеркалом. Закохані одягнені в спортивне вбрання та неймовірно щасливі. На обличчях обох сяє усмішка. Також на одному з фото видно домашнього улюбленця Заливаки – котика Бублика.

"Тепер є тільки ми", – з ніжністю написала Анна в публікації.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У коментарях підписники Анни залишають приємнв слова та привітання на адресу зіркової пари.