Тепер є тільки ми, – Анна з "Холостяка-11" прокоментувала стосунки з Михайлом

28 травня у пост-шоу 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" головний герой Михайло Заливако розсекретив, що після телевізійного фіналу залишився зі своєю обраницею Анною Богдан. Після цього дівчина оприлюднила декілька кадрів з коханим.
11 сезон "Холостяка" закінчився, проте обговорювання навколо нього не вщухають досі. Після пост-шоу в мережі вирують розмови навколо висловлювань дівчат, а також стосунків пари, яка склалася у фіналі.
До теми Життя після проєкту "Холостяк-11": як склалися стосунки Михайла Заливаки та Анни Богдан
Анна Богдан про стосунки з Михайлом Заливакою
Після того, як закохані нарешті розсекретили, що залишилися разом після фіналу, Анна одразу ж оприлюднила декілька романтичних кадрів з Михайлом.
Пара позувала у квартирі, яку орендує в Києві. В ефірі пост-шоу Заливако розповів, що вже через тиждень після фіналу вони почали жити разом. Чоловік переїхав з Харкова у столицю.
На світлинах, які поширила дівчина, вона та Михайло позували в коридорі перед дзеркалом. Закохані одягнені в спортивне вбрання та неймовірно щасливі. На обличчях обох сяє усмішка. Також на одному з фото видно домашнього улюбленця Заливаки – котика Бублика.
"Тепер є тільки ми", – з ніжністю написала Анна в публікації.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
У коментарях підписники Анни залишають приємнв слова та привітання на адресу зіркової пари.
- "Дуже гарна пара! Кохання вам, щастя, розуміння й всього найкращого!"
- "Щиро рада за вас!"
- "Ура! Анно та Михайле, бажаю вам щирої любові, щастя та всього найкращого!"
- "Рада за вас, як за саму себе! Кохання вам!"
- "Вітаю! Будьте щасливими! Я дуже рада за вас!"