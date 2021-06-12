Анна Богдан розповіла, чим стосунки з "Холостяком" відрізняються від стосунків з Богданом

Переможниця 11 сезону "Холостяка" Анна Богдан після фіналу продовжила будувати стосунки з Михайлом Заливакою. Дівчина зізналася, що її дратує те, що про неї постійно згадують, як про колишню дружину Андрія Богдана. Зараз вона дівчина Михайла і щаслива з ним.

Анна Богдан – колишня дружина ексочільника Офісу Президента Андрія Богдана. У новому інтерв'ю дівчина наголосила, що це її минуле, яке не має жодного відношення до теперішнього.

До теми Ніяк не реагую, – Михайло Заливако про минулі стосунки коханої з Андрієм Богданом

Анна Богдан про стосунки з "Холостяком" та Андрієм Богданом

Анна зізналася, що розмови про той шлюб їй дуже набридли: "Я давно розлучилась, зараз вже в зовсім інших стосунках. Я дівчина Михайла".

Також Богдан додала, що не хоче порівнювати попередні стосунки з теперішніми. Вона поділилася, що в стосунках із Заливакою є щасливою.

Мені подобається те, що він хвилюється за мене, коли щось не подобається, вміє заспокоїти. Михайло дуже розумний, завжди робить так, щоб мені було добре,

– розповіла Анна.

За 3 місяці стосунків після проєкту в парі не було жодної сварки. Однак наразі закохані не планують весілля і змінювати прізвище дівчина не поспішає. Зазначила, що зробить це тоді, коли виходитиме заміж.

Інтерв'ю Анни Богдан і Михайла Заливаки: дивіться відео онлайн