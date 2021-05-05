Я не прикидаюся овечкою, – Анна Богдан з "Холостяка" відповіла на критику в мережі

Після останніх випусків шоу "Холостяк" одна з його учасниць Анна Богдан зіткнулась із хвилею критики від користувачів мережі. Дівчина відповіла хейтерам та зауважила, що її головна мета – будувати стосунки.
У своєму інстаграмі колишня дружина ексглави Офісу Президента Андрія Богдана Анна висловилась про хейтерів, які останнім часом пишуть їй багато повідомлень та звинувачують в лицемірності, зарозумілості та штучності.
До слова Я його кохаю, а він не дізнається про це, – Юля "Зайка" про виліт з "Холостяка-11"
Анна Богдан відповіла на критику
Учасниця романтичного шоу пояснила, що людина не може називатися поганою, якщо не грає роль "прекрасної принцеси", а те, що вона не плаче на камеру, не говорить про відсутність почуттів. Анна підкреслила, що коли вона висловлює незадоволення, то це не є капризом.
Я не добра фея! Я не вдаю із себе праведниці світу і не намагаюся завоювати серця мільйонів своїм милим характером і бажанням всім догодити! Але що тут поганого? Я прийшла на проєкт не грати роль жертви! Чи не вивертати душу навиворіт, намагаючись, стати народною улюбленицею!
– наголосила Анна Богдан.
Дівчина додала, що не прийшла завойовувати аудиторію та прихильників. Її головна мета на проєкті – побудувати серйозні стосунки з "Холостяком", який прийшов за цим на шоу. Також Богдан зазначила, що не збирається будувати дружбу на проєкті.
Те, що ми з дівчатками коментуємо один одного, немає в цьому нічого кримінального. Я не збиралася прикидатися бідною і нещасною овечкою, щоб мене всі шкодували та за мене заступалися. Я сама можу за себе постояти,
– висловилась Анна.
"Мені дуже шкода, що ви відчуваєте такі негативні емоції до моєї персони, таку злість і ненависть. Навіть страшно подумати, що я вам такого зробила, що це вас спонукає писати такі гидоти. Я завжди вважала, що ми українці, добрий народ, і не перестаю в це вірити!" – підсумувала Богдан.
Реакція мережі
Підписники учасниці "Холостяка" по-різному реагують на допис дівчини. Деякі підтримують дівчину та бажають їй перемоги:
- "Ви мені дуже подобаєтесь! Вболіваю за вас на шоу";
- "Якщо пишуть гидоту, значить, ви попереду";
- "Досі дивлюся проєкт через тебе";
- "Обговорюють тільки найкращих";
- "Мені дуже подобається, що ви такі, як є".
Однак багато хто однаково не вірять Анні Богдан та пишуть про негативні враження від неї:
- "Міша – не твоя половинка. Не обманюйте один одного";
- "Краще б Михайло тебе вигнав";
- "Ви подаєте поганий приклад своєю поведінкою";
- "Гра – це ваша фішка! І навіть по цьому дописі видно, що ви виправдовуєтеся!";
- "На екрані ти якась нещира".