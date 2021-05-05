Я не прикидаюся овечкою, – Анна Богдан з "Холостяка" відповіла на критику в мережі

Після останніх випусків шоу "Холостяк" одна з його учасниць Анна Богдан зіткнулась із хвилею критики від користувачів мережі. Дівчина відповіла хейтерам та зауважила, що її головна мета – будувати стосунки.

У своєму інстаграмі колишня дружина ексглави Офісу Президента Андрія Богдана Анна висловилась про хейтерів, які останнім часом пишуть їй багато повідомлень та звинувачують в лицемірності, зарозумілості та штучності.

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Анна Богдан відповіла на критику

Учасниця романтичного шоу пояснила, що людина не може називатися поганою, якщо не грає роль "прекрасної принцеси", а те, що вона не плаче на камеру, не говорить про відсутність почуттів. Анна підкреслила, що коли вона висловлює незадоволення, то це не є капризом.

Я не добра фея! Я не вдаю із себе праведниці світу і не намагаюся завоювати серця мільйонів своїм милим характером і бажанням всім догодити! Але що тут поганого? Я прийшла на проєкт не грати роль жертви! Чи не вивертати душу навиворіт, намагаючись, стати народною улюбленицею!

– наголосила Анна Богдан.

Дівчина додала, що не прийшла завойовувати аудиторію та прихильників. Її головна мета на проєкті – побудувати серйозні стосунки з "Холостяком", який прийшов за цим на шоу. Також Богдан зазначила, що не збирається будувати дружбу на проєкті.

Те, що ми з дівчатками коментуємо один одного, немає в цьому нічого кримінального. Я не збиралася прикидатися бідною і нещасною овечкою, щоб мене всі шкодували та за мене заступалися. Я сама можу за себе постояти,

– висловилась Анна.

"Мені дуже шкода, що ви відчуваєте такі негативні емоції до моєї персони, таку злість і ненависть. Навіть страшно подумати, що я вам такого зробила, що це вас спонукає писати такі гидоти. Я завжди вважала, що ми українці, добрий народ, і не перестаю в це вірити!" – підсумувала Богдан.

Реакція мережі

Підписники учасниці "Холостяка" по-різному реагують на допис дівчини. Деякі підтримують дівчину та бажають їй перемоги:

"Ви мені дуже подобаєтесь! Вболіваю за вас на шоу";

"Якщо пишуть гидоту, значить, ви попереду";

"Досі дивлюся проєкт через тебе";

"Обговорюють тільки найкращих";

"Мені дуже подобається, що ви такі, як є".

Однак багато хто однаково не вірять Анні Богдан та пишуть про негативні враження від неї: