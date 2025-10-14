Пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Алхім. Вона опублікувала відео, як їде у машині й співає "Спектакль окончен".
Після виконання пісні Поліни Гагаріної Анна Алхім нарвалась на критику у соціальній мережі Threads. Люди нагадують, що співачка підтримує Володимира Путіна і війну, яку Росія розв'язала проти України.
Це край всіх людських цінностей, особливо для тих, чиїх дітей вбили ці ракети. Повне розчарування і дно. Просто гниле, нелюдське дно,
– зазначають у мережі.
Анна Алхім співає "Спектакль окончен" / відео з інстаграму блогерки
Алхім заспівала пісню ще однією російської співачки Олени Терлєєвої.
Анна Алхім співає пісню Олени Терлєєвої / відео з інстаграму блогерки
Поліна Гагаріна підтримує війну
Поліна Гагаріна є фігуранткою бази "Миротворець". Співачка відкрито підтримує війну Росії проти України, вона відвідувала окупований Крим, займається пропагандою путінського режиму.
У березні 2022 року Гагаріна виступила на концерті "Лужниках", що був присвячений річниці окупації Криму. Згодом путіністці заборонили в'їзд до Естонії та Латвії.
У березні 2024 року співачка виступила на провладному мітингу-концерті, який організували до десятиріччя окупації Криму.
Гагаріна також внесена у санкційний список Канади, ЄС і України.