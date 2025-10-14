Пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Алхім. Вона опублікувала відео, як їде у машині й співає "Спектакль окончен".

Читайте також Налякана дівчина, – Мандзюк про зустріч з Алхім, яка приїхала на броньованій автівці з охороною

Після виконання пісні Поліни Гагаріної Анна Алхім нарвалась на критику у соціальній мережі Threads. Люди нагадують, що співачка підтримує Володимира Путіна і війну, яку Росія розв'язала проти України.

Це край всіх людських цінностей, особливо для тих, чиїх дітей вбили ці ракети. Повне розчарування і дно. Просто гниле, нелюдське дно,

– зазначають у мережі.

Анна Алхім співає "Спектакль окончен" / відео з інстаграму блогерки

Алхім заспівала пісню ще однією російської співачки Олени Терлєєвої.

Анна Алхім співає пісню Олени Терлєєвої / відео з інстаграму блогерки

Поліна Гагаріна підтримує війну