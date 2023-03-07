Я не розлучниця: Алхім вперше прокоментувала фото з Ханумаком, через яке він порвав з Шаманською

У січні блогерка Аліна Шаманська оголосила про розлучення з Русланом Ханумаком, бо на Різдво він "терся геніталіями" з Анною Алхім. Дівчина вперше висловилася про скандал і зізналася, чи дійсно розлучила актора з дружиною.

Шлюб Аліни Шаманської та Руслана Ханумака дав тріщину ще до вторгнення Росії, але в їхньому розлученні дехто звинувачує блогерку Анну Алхім. Вона нарешті відповіла на закиди про розлучницю.

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Алхім вперше прокоментувала розлучення Ханумака з Шаманською

Це просто якийсь жах. Я вважаю, що там нічого такого не було, ми танцювали. Які геніталії? Це повний абсурд. Ми з Русланом друзі. Я знала, що в них з Аліною були якісь момент. Але ні, я не була розлучницею, це зовсім не про мене. Ну, це про мене, але це не та історія,

– з гумором заявила Анна Алхім.

Вона дорікнула Аліні Шаманській, що та роздула скандал у себе в інстаграмі, а їй не написала ні слова. Тоді як за Руслана Ханумака блогерка заступилася.

"Він був у шоці, він хвилювався. Він дуже любить дитину і хвилювався, щоб це не вплинуло на їхнє спілкування. Але я розумію, що все нормально", – поділилася Алхім.

Що відомо про розлучення Шаманської з Ханумаком