Я не розлучниця: Алхім вперше прокоментувала фото з Ханумаком, через яке він порвав з Шаманською
Джерело:ЖВЛ
У січні блогерка Аліна Шаманська оголосила про розлучення з Русланом Ханумаком, бо на Різдво він "терся геніталіями" з Анною Алхім. Дівчина вперше висловилася про скандал і зізналася, чи дійсно розлучила актора з дружиною.
Шлюб Аліни Шаманської та Руслана Ханумака дав тріщину ще до вторгнення Росії, але в їхньому розлученні дехто звинувачує блогерку Анну Алхім. Вона нарешті відповіла на закиди про розлучницю.
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Алхім вперше прокоментувала розлучення Ханумака з Шаманською
Це просто якийсь жах. Я вважаю, що там нічого такого не було, ми танцювали. Які геніталії? Це повний абсурд. Ми з Русланом друзі. Я знала, що в них з Аліною були якісь момент. Але ні, я не була розлучницею, це зовсім не про мене. Ну, це про мене, але це не та історія,
– з гумором заявила Анна Алхім.
Вона дорікнула Аліні Шаманській, що та роздула скандал у себе в інстаграмі, а їй не написала ні слова. Тоді як за Руслана Ханумака блогерка заступилася.
"Він був у шоці, він хвилювався. Він дуже любить дитину і хвилювався, щоб це не вплинуло на їхнє спілкування. Але я розумію, що все нормально", – поділилася Алхім.
Що відомо про розлучення Шаманської з Ханумаком
- Нагадаємо, 9 січня Аліна Шаманська опублікувала фото Руслана Ханумака з Анною Алхім, де вони "труться геніталіями в неї вдома на Різдво", і написала: "Так, це не мій чоловік". Усе тому, що актор не заступився, коли її публічно принижували та насміхалися з неї. Він лише відповів: "Мы выше этого".
- Блогерка наголошувала, що розваги Ханумака з Алхім – це "феєрична остання крапка" в їхньому шлюбі, а він натомість зізнався, що нікого не зраджував, а з Шаманською розійшовся ще до війни.
- У відповідь Аліна Шаманська назвала "брехнею" слова Ханумака про те, що вони не разом уже рік, і нагадала, що "мовчки їла прокльони", бо під час війни він відсиджувався у США.