Аніта Луценко зі "Зважених і щасливих" вирушила у 200-кілометрове паломництво: навіщо це їй

Спортсменка і фітнес-тренерка Аніта Луценко через війну переїхала з донькою у Велику Британію. Однак навіть там вона відчувала емоційне спустошення, тож відправилася в паломництво до могили апостола Якова. Їй треба пройти пішки 200 кілометрів.

Аніта Луценко відправила доньку Мію до школи у Великій Британії, а сама вирішила пройти паломницьким маршрутом "Шлях святого Якова". Це 200 кілометрів горами, містами, трасами. На все про все у тренерки "Зважених і щасливих" 14 днів. За перші два вона здолала 50 кілометрів, і дались вони їй непросто.

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Чому Аніта Луценко вирушила в паломництво

Спортсменка зізналася, що до ймовірної могили апостола Якова в Сантьяго-де-Компостела йде для того, щоб вибратися з емоційного дна й розібратися зі своїми проблемами. Очевидно, з тими, які з'явилися на тлі війни, адже всі два тижні вона не читатиме новин.

"Шлях пілігримів" чи "Шлях святого Якова" – це старовинна паломницька дорога, яку я мріяла пройти 10-15 років. Ми йдемо трохи більше ніж 200 кілометрів. Пішки, наодинці із собою, своїми проблемами, запитаннями, стражданнями і сподіваннями. Я вирішила пройти без новин, бо емоційно була на дні,

– розповіла Аніта Луценко.

Вона поділилася, що на шляху зустрічає іноземців, які йдуть по два, а то й три місяці. Одні з них "втратили все", а інші вже знайшли те, що шукали, й готові повернутися додому. Усім їм тренерка розповідає про війну в Україні.

"Канадцям, німцям, американцям розповідаємо про війну, як ми це відчуваємо. Вони дійсно до кінця не розуміють, що відбувається", – зізналася тренерка.

Ніг вже не відчуваю, але поки ще тільки 50 кілометрів. Уже натхненна і з відкриттями,

– поділилася Аніта Луценко на другий день паломництва.

Аніта Луценко на "Шляху святого Якова" / Фото з інстаграму фітнес-тренерки

Аніта Луценко на "Шляху святого Якова" / Фото з інстаграму фітнес-тренерки

Аніта Луценко на "Шляху святого Якова" / Фото з інстаграму фітнес-тренерки

Аніта Луценко на "Шляху святого Якова" / Фото з інстаграму фітнес-тренерки