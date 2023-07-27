Попри бойкот українців: зрадниця Ані Лорак похизувалася виступом в Туреччині

Напередодні українська громада в Туреччині домоглася скасування концерту Ані Лорак в Анталії. Та все ж, співачка-зрадниця таки виступила, але в іншому місті – Белеку. У соцмережах запроданка похизувалася своїм концертом.

Днями Ані Лорак планувала виступити в турецькому готелів Nirvana в Анталії. Проте, українці влаштували бойкот та скасували концерт зрадниці.

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Але попри це, артистка таки знайшла спосіб заробити гроші в Туреччині. Вона дала концерт в іншому місті – Белеку.



Ані Лорак виступила в Туреччині / Скриншот з її інстаграму

Про свій виступ Ані Лорак розповіла в Інстаграм-сторіс. Вона виступила в синій мінісукні з блискітками. Підписники припускають, що співачка набрала зайву вагу.

Звісно, Лорак співала російськомовні пісні, а присутні в залі ще й підспівували запроданці, з чого можна зробити висновок, що її прийшли послухати росіяни, які наразі перебувають у Туреччині.



Ані Лорак виступила в Туреччині / Скриншот з її інстаграму

До слова, Ані Лорак намагається всидіти на двох стільцях. Раніше вона цинічно заявила, що вважає себе "українською співачкою" та пишається своєю культурою, а згодом підтвердила, що ніколи не здійснювала військової допомоги ЗСУ.

Крім того, співачка "дорожить російськими шанувальниками", а про напад Росію на Україну мовчить, бо вважає себе музикантом, а не політиком. За її словами, саме українська влада змусила її переїхати до Росії у 2014 році.