Нехай співає на болотах: українці домоглися скасування концерту Ані Лорак в Туреччині

Співачка Ані Лорак, яка сама родом з Чернівців, але продовжує замовчувати про війну в Україні та спокійно живе в Росії, захотіла виступити в турецькому готелі. Проте українці домоглися скасування концерту зрадниці.

Зазначимо, що Лорак продовжує цинічно підтримувати країну-терориста. Минулого місяця вона приїхала в Підмосков'я, щоб вручити пральну машину біженцям з Донбасу.

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Тепер же запроданка вирішила виступити в Туреччині, проте українці не дозволили цього. Про це повідомив консул України в Анталії Олександр Воронін у Фейсбуці.

За його словами, рішення про скасування концерту Ані Лорак ухвалила рада директорів холдингу Kilit Hospitality Group, до складу якої входить мережа готелів Nirvana, де і мав відбутися виступ співачки.

Продаж квитків зупинено, тим хто їх вже придбав будуть повернуті кошти. Власники холдингу Kilit Hospatality Group з розумінням ставляться до ситуації в Україні та надають підтримку українській стороні після повномасштабного вторгнення Росії,

– зазначив Олександр Воронін.

Сама Лорак у соцмережах поки не відреагувала на цю "сумну" новину.

Нагадаємо, що 30 травня Москву атакували дрони, на яких помітили наліпки з написом "Фонд помсти Ані Лорак". Мережу на тлі цього розірвало мемами, водночас самій гастролерці того ж дня скасували концерт у Ростові-на-Дону.

До слова, Ані Лорак намагається всидіти на двох стільцях. Раніше вона цинічно заявила, що вважає себе "українською співачкою" та пишається своєю культурою, а згодом підтвердила, що ніколи не здійснювала військової допомоги ЗСУ.

Крім того, співачка "дорожить російськими шанувальниками", а про напад Росію на Україну мовчить, бо вважає себе музикантом, а не політиком. За її словами, саме українська влада змусила її переїхати до Росії у 2014 році.