Українські зірки-зрадники та росіяни: які артисти досі мають звання "народних"

Не всі співаки та музиканти, які роки тому були нагороджені почесними званнями, працюють на перемогу України. Декотрі з них мовчать про війну і навіть підтримують Путіна.

24 Канал розповість про тих артистів, які досі мають звання "народних". В Україні працюють над механізмом, який мав би позбавляти людей, що підтримують війну Росії, почесних титулів.

До слова Чому артисти-зрадники досі мають почесні звання "народних": законопроєкт ще не ухвалили

Таїсія Повалій

Співачка отримала звання заслуженої артистки у 1996 році, а наступного року їй надали звання "народної артистки України". Зараз вона відкрито підтримує російське вторгнення в Україну та щоразу вихваляє політику Путіна. Ймовірно, у серпні 2023 року вона отримала російське громадянство.

Повалій виступає на пропагандистських концертах: відео

Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко

Учасники гумористичного тандему "Кролики" отримали звання "народних" у 1998 році після успіху їхніх комічних номерів. Вже на початку 2010-х вони стали частіше виступати й заробляти в Росії та не припинили свою діяльність там ні з початку війни на сході країни, ні з початку повномасштабного вторгнення.

Дивно й те, що Данилець та Мойсеєнко опинилися в Україні цього року – їх бачили на прощанні з Ніною Матвієнко. Петиції про позбавлення звань у цих артистів створювали ще у 2016, але безрезультатно.



"Кролики" на прощанні з Ніною Матвієнко / Фото МУЗВАР

Ані Лорак і Філіп Кіркоров

У 2008 році Ані Лорак представила Україну на Євробаченні з піснею Shady Lady та посіла друге місце у фіналі конкурсу. Трек був написаний Філіпом Кіркоровим, він також супроводжував артистку на Євробаченні. За їхні "заслуги" Віктор Ющенко нагородив їх званнями "народних артистів" того самого року.

Кіркоров та Лорак зараз живуть в Росії та не лише на словах, але й на діях підтримують вторгнення. Наприклад, зрадниця буде надавати фінансову підтримку викрадачам українських дітей.



Лорак і Кіркоров / Фото з інстаграму зрадниці

Ружена Рубльова

Українська акторка та хормейстерка отримала звання "народної артистки" у 2021 році. Рубльова стала колаборанткою, оскільки у серпні 2022 погодилась співпрацювати з російською окупаційною владою.

Микола Басков

Росіянин та путініст Микола Басков у 2004 році отримав статус "народного". Як пише "Радіо Свобода", його нагородили за "розвиток культурних взаємозв'язків між Україною та Росією". Та співак демонстрував антиукраїнські погляди ще до повномасштабного вторгнення. Він підтримав окупацію Криму та повномасштабне вторгнення Росії, виступав на пропагандистських концертах і заявляв, що платитиме російським військовим за знищені танки ЗСУ.



Басков і Лепс фінансують вбивства / Скриншот з відео

Ігор Крутой

Звання "народного артиста" російський композитор, який народився в Україні, отримав з руки Віктора Януковича. Крутой називав війну Росії проти України "штучною спробою посварити два братніх народи".

Серед росіян звання народних артистів також є у співака Олександра Малініна, Володимира Бортка.

, проти більшості артистів з цього списку ввели санкції РНБО. З-поміж решти заборон, ці санкції передбачають позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення. Утім, нардепам однаково потрібно проголосувати за законопроєкт 8374 у другому читанні. Він має спростити механізм позбавлення звань в українських та іноземних культурних діячів на підставі санкцій і рішень суду.