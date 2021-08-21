Анджеліна Джолі зареєструвалась в інстаграмі: яким став перший допис акторки

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вперше зареєструвалась в мережі Instagram. До цього ні вона, ні її ексчоловік, ні діти не мали власних профілів. Свій перший допис, опублікований 20 серпня, Джолі присвятила дівчинці-підлітку з Афганістану.

46-річна знаменитість створила профіль, аби публікувати історії афганців, а також ділитися "голосами тих, хто по всьому світу бореться за права людини". Тому перший допис містив лист дівчинки з Афганістану, яка розповіла про ситуацію, що зараз відбувається в країні.

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У ньому дівчинка зазначила, що мешканці дуже налякані приходом "талібів" і вони переконані, що "що всі їхні мрії пішли в минуле, коли прийшли вони". Вона не вірить, що таліби дозволять жити афганцям так, як раніше.



Лист дівчинки з Афганістану у профілі Джолі / Фото з інстаграму акторки

Сама ж Джолі прокоментувала, що їй сумно спостерігати за тим, як люди знову повинні покидати свою справу або ж зовсім свою країну через прихід терористів.

Я була на кордоні з Афганістаном за два тижні до 11 вересня, де я зустріла афганських біженців, які втекли від талібів. Це було двадцять років тому. Сумно спостерігати, як афганці знову змушені покинути свої будинки через страх і невпевненість, що охопила їхню країну. Витратити так багато часу і грошей, пролити кров і втратити життя лише заради цього – це майже неможливо зрозуміти,

– заявила Джолі.

В акторки викликає огиду те, що з афганськими біженцями протягом десятиліть поводяться як з тягарем. Вона переконана, що вони би зробили для себе набагато більше, якби в них було більше важелів переваги.

"Як і інші віддані справі, я не відвернуся. Буду продовжувати шукати способи допомогти. І я сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене", – підсумувала Джолі.

Півтора мільйона вподобань за допис

Зазначимо, що всього за останню добу на профіль акторки підписалось 4,5 мільйона людей. А перший допис оцінило понад 1,5 мільйона користувачів та залишили 76 тисяч коментарів. Головний редактор британського журналу Vogue Едвард Еннінфул теж залишив свій коментар: "Дякую, що використовуєш свою платформу в таких добрих цілях". Організація з прав людини Amnesty International теж подякувала Джолі за її позицію.

В описі свої сторінки Джолі вказала, що вона "Мама, режисер, спеціальний представник ООН", а також розмістила власне чорно-біле фото.



Профіль Анджеліни Джолі в інстаграмі / Скриншот з інстаграму