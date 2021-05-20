Анджеліна Джолі знялася з бджолами на обличчі та тілі: сміливий фотопроєкт

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі знялася у сміливій фотосесії для для National Geographic. Вона приурочена до Всесвітнього дня бджіл, тому в кадрі зірку обсіли сотні комах.

Розкішна Анджеліна Джолі долучилася до нового фотопроєкту National Geographic. Аби привернути увагу до масової загибелі бджіл, акторка погодилася на сміливий експеримент. Під прицілом камер її тілом спокійно повзали сотні бджіл.

Читайте також Краще помру вдома, – Сальма Гаєк розповіла про важку форму коронавірусу, яку пережила

Для зйомки Джолі одягла білу сукню з оголеними плечима і відкритою зоною декольте. З ніжним макіяжем і стриманою зачіскою вона натиралася феромонами в тих місцях, де бджоли мали згуртуватися.

Я не могла приймати душ протягом трьох днів, бо мені сказали: "Якщо на вас будуть всі ці різні аромати – шампуні, парфуми та інше – бджоли не знатимуть, хто ви",

– поділилася акторка.

На знімальному майданчику всі, крім Анджеліни Джолі, були в захисних костюмах. Знаменитості лише заткнули ніс і вуха, щоб туди не могли залізти бджоли. Однак вони постійно залазили під сукню.

"Всі на знімальному майданчику, крім Анджеліни, повинні були бути в захисних костюмах. Мало бути тихо і досить темно, щоб бджоли були спокійними. Анджеліна стояла абсолютно нерухомо, вкрита бджолами впродовж 18 хвилин без укусів", – розкрив подробиці знаменитий американський фотограф Ден Вінтерс.

Для перегляду відео гортайте вправо