Здивували особливою вечерею: Анджеліна Джолі відсвяткувала 46-річчя у ресторані з дітьми

Відомій голлівудській акторці Анджеліні Джолі 4 червня виповнилося 46 років. Діти знаменитості влаштували їй сюрприз й потішили спільною вечерею в закладі.

Голлівудська знаменитість Анджеліна Джолі відсвяткувала 46-річчя 4 червня. З нагоди дня народження вона відправилась у ресторан TAO в Лос-Анджелесі разом з нащадками.

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Як Анджеліна Джолі відсвяткувала день народження

Діти акторки – 19-річний Меддокс, 17-річний Пакс, 16-річна Захара, 15-річна Шайло та 12-річні близнюки Вів'єн і Нокс влаштували зірковій матусі невеликий сюрприз.

У них був чудовий день святкування вдома, і діти здивували її спеціальною вечерею,

– повідомив інсайдер.

Анджеліну Джолі з дітьми біля ресторану сфотографували папараці. На публіці знаменитість з'явилась в елегантному образі. Вона постала в яскравій жовтій сукні, тонкий пояс якої підкреслював бездоганну фігуру.

Акторка поєднала вбрання з пудровими туфлями-човниками від Christian Louboutin. Святковий образ довершувала чорна шкіряна сумка із золотою фурнітурою Versace. Зірка випрямила та розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Зазначимо, нещодавно відбувся суд щодо опікунства батьків Бреда Піта та Анджеліни Джолі над їхніми дітьми. Зірковий батько виграв справу та домігся можливості порівну з ексдружиною піклуватись про нащадків. Натомість акторка засмучена та обурена, а тому планує надалі "боротися за справедливість".