Пташки вилітають з гнізда: Джолі відправила на навчання ще одну дитину – як трималась зірка

У далекому 2005 році Анджеліна Джолі вдочерила доньку Захару з Ефіопії. Через 17 років тепер вона відправляє її навчатись у коледж в Атланті, штат Джорджія.

Маленькій Захарі було всього 6 місяців, як у свою сім'ю її прийняла Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Окрім неї, у сім'ї Джолі виховувалось ще 5 дітей – двоє прийомних та троє біологічних. Попри це, кіноакторка завжди намагалась усім 6 дітям віддавати всю любов, навіть після розлучення з Бредом Піттом.

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Джолі відправила доньку у коледж

Тепер 17-річна Захара навчатиметься у Spelman College, приватному гуманітарному жіночому коледжі в Атланті, штат Джорджія. Він був заснований ще у 1881 році. Варто додати, що в цьому коледжі навчаються здебільшого темношкірі дівчата.

Про вступ Захари повідомив віцепрезидент коледжу Дерріл Холломан у своєму інстаграмі. Зокрема акторка зустрілась з президентом коледжу, доктором Елен Гейл, а для зустрічі обрала скромне буденне вбрання – чорний лляний костюм та босоніжки на високій платформі.

На одному з фото можна побачити, як Джолі, Захара та чоловік Дерріл стоять у кімнаті гуртожитку. На задньому плані видно односпальне ліжко біля вікна, де, ймовірно, житиме дівчина.

Я зараз заплачу. Я ще не плакала, оскільки намагалася триматися,

– чутно в одному з відео віцепрезидента від Анджеліни Джолі.

Для перегляду усіх кадрів гортайте направо:

Зазначимо, що кілька років тому Анджеліна Джолі так само відправляла на навчання свого найстаршого сина Меддокса, якому зараз 20 років. Він пішов навчатись у 2019 році у південнокорейський університет Енсе – там він вивчає біоінженерію.

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