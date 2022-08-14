Маленькой Захаре было всего 6 месяцев, как в свою семью ее приняла Анджелина Джоли и Брэд Питт. Кроме нее, в семье Джоли воспитывалось еще 5 детей – двое приемных и трое биологических. Несмотря на это, киноактриса всегда пыталась всем 6 детям отдавать всю любовь, даже после развода с Брэдом Питтом.

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Джоли отправила дочь в колледж

Теперь 17-летняя Захара будет учиться в Spelman College, частном гуманитарном женском колледже в Атланте, штат Джорджия. Он был основан еще в 1881 году. Стоит добавить, что в этом колледже учатся в основном темнокожие девушки.

О поступлении Захары сообщил вице-президент колледжа Дэррил Холломан в своем инстаграмме. В частности, актриса встретилась с президентом колледжа, доктором Элен Гейл, а для встречи выбрала скромный обычный наряд – черный льняной костюм и босоножки на высокой платформе.

На одном из фото можно увидеть, как Джоли, Захара и муж Дэррил стоят в комнате общежития. На заднем плане видна односпальная кровать у окна, где, вероятно, будет жить девушка.

Я сейчас заплачу. Я еще не плакала, поскольку пыталась держаться,

– слышно в одном из видео вице-президента от Анджелины Джоли.

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Отметим, что несколько лет назад Анджелина Джоли также отправляла на обучение своего старшего сына Мэддокса, которому сейчас 20 лет. Он пошел учиться в 2019 году в южнокорейский университет Энсе – там он изучает биоинженерию.