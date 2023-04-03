Джолі приписали роман з мільярдером, який одружений з акторкою з України: як вона виглядає

Нещодавно Анджеліну Джолі помітили на обіді з мільярдером Девідом Маєром де Ротшильдом. Він відомий британський еколог з сім'ї банкірів і, як з'ясувалося, одружений з українкою. Його дружина – Карина Дейко.

Наприкінці березня Анджеліну Джолі заскочили в компанії 44-річного Девіда Маєра де Ротшильда. Вони заїхали на ланч у знаменитий ресторан Nobu в Малібу та провели там три години. Їхня зустріч була схожа на ділову, однак деякі західні ЗМІ швидко приписали знаменитостям роман. Це пропри те, що еколог одружений з акторкою Кариною Дейко, яка родом з України.

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Анджеліні Джолі приписали роман з мільярдером, який одружений з українкою

Де Ротшильд одружений з українською актрисою Кариною Дейко, яка, як і Джолі, темноволоса красуня, і пара живе в просторому богемному комплексі на Веніс-Біч. Дейко від коментарів відмовилася,

– йдеться у джерелі.

Інсайдери підтвердили виданню, що обід у Nobu був діловою зустріччю, але там зазначають, що навіть її Анджеліна Джолі здатна зробити інтригуючою.

Щодо Карини Дейко, то народилася й виросла вона в Україні. Дівчина вивчала акторську майстерність у Лондоні, де, схоже, і познайомилася з Девідом Маєром де Ротшильдом. Вона зіграла в таких фільмах – "Гічкок", "Листопадові злочинці", "Стати Бондом", "Зникнення Елеанор Ріґбі: Він" та інших. Однак актриса, судячи з усього, непублічна. Вона не лише відмовилася від коментарів, а й має закритий профіль в інстаграмі.

Карина Дейко – дружина де Ротшильда / Фото з соцмереж