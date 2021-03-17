Анджеліна Джолі має докази домашнього насилля з боку Бреда Пітта, – ЗМІ

Вже понад чотири роки голлівудське експодружжя намагається владнати в суді питання опіки над шістьма спільними дітьми. Напередодні нового розгляду справи Анджеліна Джолі дала вказівку своїм адвокатам готувати докази того, що вона піддавалася домашньому насиллю з боку Бреда Пітта.

Незабаром відбудеться черговий судовий розгляд справи щодо опіки над дітьми Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. Актор наполягає на рівній фізичній та юридичній опіці над нащадками, однак зірка стрічки "Чаклунка" категорично проти вимог колишнього чоловіка, тому судова тяганина продовжується. Однак справа може призвести до гучного скандалу в Голлівуді, адже багатодітна матуся планує представити докази того, що піддавалася домашньому насильству.

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Анджеліна Джолі готова надати докази домашнього насилля

Як йдеться в джерелі, 12 березня акторка подала судові документи, запропонувавши розглянути свідчень щодо домашнього насильства. Однак ім'я ексчоловіка Бреда Пітта вона наразі не вказала. Так, Анджеліна Джолі планує надати відео та показання очевидців, які готові підтвердити, що вона була жертвою домашнього насилля. Про які саме інциденти йдеться, наразі невідомо.

Варто додати, що раніше зірка вже звинувачувала Бреда Пітта у діях фізичного характеру щодо всиновленого сина Меддокса. Батько нібито підняв руку на нащадка під час сварки на борту приватного літака 2016 року. Після розгляду кримінального провадження ФБР виправдало актора та відкинуло брудні звинувачення. Однак, як стверджують в пресі, саме цей інцидент призвів до остаточного розколу подружжя.



Анджеліна Джолі з сином Меддоксом / Фото Fox News

"Він все ще відчайдушно хоче покласти край усій цій потворності. Найбільше занепокоєння Бреда – примиритися з дітьми та вирішити все мирно заради нього та Анджеліни. Цей огидний процес тривав занадто довго, і його найбільше бажання – з'ясувати якомога більше питань за межами зали суду. Що б не вирішив суддя, вони будуть спільно виховувати дітей до кінця свого життя", – повідомляли інсайдери раніше.

Зазначимо, що до нового судового розгляду Анджеліна Джолі готується дуже ретельно та навіть намагалася відсторонити суддю, який веде справу про її розлучення з Бредом Піттом. Знаменитість стверджувала, що суддя Джон Аурдеркірк мав приховані зв'язки з її ексчоловіком, що може відобразитися на справедливості рішення. Однак Верховний суд Каліфорнії відмовив акторці.