Очікував побачити глушину, – Андрій Макаревич поділився враженнями від Західної України

Лідер рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич гастролює Західною Україною. Музикант був переконаний, що побачить глушину, однак визнав – українські міста вирізняються чистотою та чудовою архітектурою.

Разом з джазовим ансамблем Yo5 Андрій Макаревич відвідав Тернопіль, Хмельницький, Рівне та Чернівці. Ці міста Західної України приємно вразили російського співака.

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Я, зізнатися, очікував побачити все-таки певну глушину – маленькі міста по 200 тисяч осіб. А побачив чудову, і прекрасно відреставровану, архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів,

– поділився Андрій Макаревич.

Додамо, Західною Україною з Андрієм Макаревичем мандрувала і його четверта дружина – киянка Ейнат Кляйн, яка молодша від чоловіка на 30 років. В особистому профілі в інстаграмі жінка також поділилася враженнями від поїздки.

Так, Ейнат підкорили Кам'янець-Подільський, який "перетворився в дуже симпатичне містечко", Чернівці – "доглянуті, гарні, зі збереженим архітектурним фондом, чисті, приємні для гуляння". Тоді як Тернопіль нагадав їй кладовище.

"Тернопіль виявився дуже симпатичним містом, не враховуючи постійного відчуття прогулянки по кладовищу. Втім, це відчуття зберігається всюди, де б ми не гуляли в Східній Європі. А так красиві вулички, красиві собори, чудові ресторани, взагалі, все добре. Якщо не замислюватися", – написала Ейнат Кляйн.

Реакція мережі

Менше ніж за добу допис Андрія Макаревича набрав пів тисячі коментарів, а 25 тисяч шанувальників оцінили його лайком. Користувачі дякують зірці та запрошують його у свої міста: