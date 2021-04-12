В Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям: як він лікується

47-річний Андрій Данилко, відомий світу в образі Вєрки Сердючки, оберігає свою приватність і не ділиться особистим. Подробиці його життя розкрив продюсер Юрій Нікітін. Він наголосив, що у співака серйозні проблеми зі здоров'ям.

Наставник зіркового детектива шоу "Маска" та незмінного члена журі Нацвідбору на Євробачення розкрив шокуючу правду про його життя. Юрій Нікітін оголосив, що Андрій Данилко має проблеми зі здоров'ям. Побороти їх артисту допомагають українські та закордонні медики.

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У нього серйозніші проблеми зі здоров'ям, ніж може здатися. Там велика група фахівців над цим працює, лікарі не тільки з України, а й з інших європейських країн підключаються до цього процесу,

– поділився Юрій Нікітін.

Він не став зізнаватися, від чого лікується Андрій Данилко, та наголосив, що попри складнощі зі здоров'ям він продовжує працювати. 2021-го його легендарному образу Вєрки Сердючки виповнюється 30 років, тому вони готуються до нових проєктів, треків і кліпів. Зараз в артиста є наснага на творчість, а ще 13 років тому яскравий і життєрадісний на сцені він потерпав від депресій у реальному житті.

"У порівнянні з тими депресіями, які були у нього після 2007 року, він вже перебуває в прекрасній формі. Тому що дуже довгий час він зовсім не міг творити, генерувати, виступати, нічого не міг робити", – розповів Нікітін.

Зазначимо, у програмі "Слава +", яка вийшла в лютому 2020 року, Андрій Данилко також розповідав про проблеми зі здоров'ям, результатом яких є набір ваги.

"Зараз я зайнятий своїм лікуванням, і йдуть якісь зрушення. Я розумію, що маю поганий вигляд, але я ж не гладшаю від їжі, або, як буває, що випивають. Слава Богу, що хоча б лікарі розуміють, у чому ця проблема. Ця проблема вирішується", – ділився знаменитість.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року з'явилися чутки, що артист пережив блокаду серця під час зйомок новорічного шоу "Привіт, 20-ті". Тоді Андрій Данилко спростував повідомлення в пресі.