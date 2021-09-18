В Андрія Данилка померла мама: артист приховував втрату

Український артист Андрій Данилко, якого знають як Вєрку Сердючку, близько року тому пережив горе в родині. У нього померла мама.

Андрій Данилко втратив маму

Несподівано для всіх стало відомо про те, що в українського артиста Андрія Данилка, відомого як Вєрка Сердючка, померла мама. Знаменитість не повідомляв про горе в родині.

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Про втрату матері стало відомо журналістам, які приїхали до рідного села Андрія Данилка. Сусіди його неньки розповіли, що Світлана Іванівна померла на 83 році життя. Це сталось близько року тому.



Мама Андрія Данилка / Скриншот з відео

Жителі села добре відгукуються про маму Андрія Данилка. Також вони розповіли, що співак іноді приїздив до мами та допомагав їй. Очевидно, що втрату артист вирішив приховати від публіки, але розповів про це найближчим.

Я знала про це. Мені Андрій написав: "померла мама…"

– поділилась бек-вокалістка шоумена.

Також про смерть матері Данилка було відомо музиканту EL.Кравчук. За його словами, артист був на похороні та "зробив все, як люблячий син". Співак розповів, що зірковий син був у чудових стосунках з мамою.



Андрій Данилко з мамою / Скриншот з відео

Цікаво, що Світлана Волкова, мати Андрія Данилка, походила з дворянського роду Хоментовських. Родина Хоментовських дружила з відомим українським художником Іллею Рєпіним.

Зазначимо, так само несподівано стало відомо, що померла мама української ведучої Алли Мазур. Зірка втратила неньку приблизно 2 місяці тому, але не наважувалась розповісти про це у мережі. Вона була дуже близька з мамою.

"Мені досі важко про це говорити. Я не писала нічого в соцмережах, не говорила про це публічно. Можливо тому, що досі не можу впустити думку, що її більше немає. Мені весь час здається, що десь поїхала в санаторій, скоро повернеться. Я відчуваю її присутність, я з нею розмовляю, раджуся, намагаюся, щоб у нашій родині все було добре, тому що вона завжди переживала за всіх нас", – розповідала Алла Мазур.